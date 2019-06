Προσπαθήστε ξανά. Και αν χρειαστεί… αποτύχετε καλύτερα!

LIKE US ON FACEBOOK

Χθες έσπασαν τον πάγο οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ και σήμερα κάθονται στο θρανίο τα παιδιά από τα γενικά λύκεια!

Κανονικά θα έπρεπε να παραπέμψω και εσάς στο χθεσινό μου σημείωμα προς τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Όμως, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που πρόσφατα είδα στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και μου έκανε τόση εντύπωση που δεν λέει να ξεκολλήσει από το κεφάλι μου.

Παντού λοιπόν, σ ολόκληρη την πόλη υπήρχαν μηνύματα-παροτρύνσεις προς τους κατοίκους της πόλης. Θετικά μηνύματα από αυτά που διαβάζεις και προσπερνάς μεν, σου μένουν σε μια άκρη του μυαλού δε! Το συγκεκριμένο ήταν γραμμένο μέσα σε ένα κανάλι. Το σχημάτιζε το ίδιο το νερό που έβγαινε με μεγάλη πίεση μέσα από τους υποβρύχιους σωλήνες. Σου λέω πολύ εντυπωσιακό για να μην το προσέξεις! Έγραφε: No matter. Try again. Fail again. Fail better!

Που θα πει σε πολύ ελεύθερη μετάφραση: Δεν πειράζει. Προσπάθησε πάλι. Μπορεί να αποτύχεις πάλι. Αλλά ας αποτύχεις καλύτερα. Έχοντας διδαχτεί από την προηγούμενη αποτυχία σου!

Δεν είναι να απορείς, λοιπόν, που στην Ολλανδία, οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι! Όλα και όλοι, το ίδιο το κράτος, τους υποστηρίζει στις προσπάθειες να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. Τους αναγνωρίζει το δικαίωμα να κάνουν λάθη και να αποτύχουν, σχεδόν τους προτρέπει γνωρίζοντας ότι είναι το πιθανότερο. Γιατί ποιος είναι αλάνθαστος; Ποιος είναι τέλειος; Μόνο οι φωτογραφίες των διάσημων στα περιοδικά αφού περάσουν επί ώρες από τα χέρια των ειδικών του photoshop.

Αντίθετα εμείς εδώ στην μικρή Ελλάδα, μεγαλώνουμε με την απαίτηση να είμαστε υποδειγματικά καλοί! Να περάσουμε στην σχολή που -ίσως- επέλεξαν για εμάς οι γονείς μας, και να κάνουμε την δουλειά που ταιριάζει με το status της οικογένειας! Φυσικά υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, ωστόσο το βλέπω γύρω μου. Πίεση για επιτυχία. Πίεση για «εκπαιδευτική αποκατάσταση». Πίεση για επαγγελματική αναγνώριση.

Σήμερα λοιπόν, που ξεκινάτε για να γράψετε, ή έχετε ήδη παραδώσει το γραπτό σας, σήμερα που αρχίζετε εξετάσεις δηλαδή, θα ήθελα να με ακούσετε και να ηρεμήσετε.

Πάρτε βαθιές ανάσες. Η προετοιμασία που κάνατε μέχρι στιγμής θα αποδώσει τώρα. Δεν έχει νόημα να πνίγεστε πάνω από τα βιβλία πια. Πάρτε βαθιές ανάσες και ηρεμήστε. Επικεντρωθείτε στην καρδιά σας και αγνοείστε τις σκέψεις που εισβάλλουν στο μυαλό σας προσπαθώντας να σας αποσπάσουν την προσοχή. Συγκεντρωθείτε στο γραπτό σας και δώστε τον καλύτερο εαυτό σας εκεί!

Κι αν δεν τα καταφέρετε, αν δεν μπείτε στη σχολή που θέλετε, αν κοπείτε… δεν πειράζει!

Προσπαθήστε ξανά. Και αν χρειαστεί… αποτύχετε καλύτερα!

Αυτή είναι η ζωή.

Ένα κομπολόι επιτυχιών και αποτυχιών που τις ενώνει η προσπάθεια, έχουν σαν φούντα στην κορφή την χαρά και ο ήχος τους όταν πέφτει η μία πάνω στην άλλη είναι σκέτη μουσική!

Καλή σας επιτυχία!

Φιλί

Πόπη