Προσπάθησε, αλλά δυστυχώς έχασε η Cynthia Nixon στις εκλογές της Νέας Υόρκης. Ο Andrew Cuomo επικράτησε με άνεση στις εκλογές που έγιναν την Πέμπτη προκειμένου ν’ αναδειχθεί ο υποψήφιος για τη θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης.

Η διαφορά του Andrew Cuomo απέναντι στη Nixon έφτασε το 30% και μισή ώρα αφού έκλεισαν οι κάλπες, η ηθοποιός τηλεφώνησε στον κυβερνήτη για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Σημειώνεται πως οι εκλογές ήταν με εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών για ν’ αναδειχθεί ο υποψήφιος του κόμματος για το αξίωμα.

Ο 60χρονος Andrew Cuomo βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση απ’ το 2011 και πλέον θεωρείται σχεδόν δεδομένο πως έχει εξασφαλίσει μια νέα τετραετή θητεία μετά τις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου, καθώς η Πολιτεία της Νέας Υόρκης αποτελεί ιστορικά οχυρό των Δημοκρατικών.

Σε δηλώσεις του, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης όταν ρωτήθηκε εάν θα συνεχίσει να βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση, απάντησε ότι «μόνο νεκρός» δεν θα είναι κυβερνήτης της Νέας Υόρκης έως το 2022.

Στην ομιλία της προς τους υποστηρικτές της, η Cynthia Nixon είπε, μεταξύ άλλων:

Ευχαριστώ όλους εσάς που πιστέψατε σε μένα και πολεμήσατε γι’ αυτό. Ξεκινήσαμε κάτι εδώ στη Νέα Υόρκη και δεν τελειώνει σήμερα. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Και ξέρω ότι μαζί, θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα

