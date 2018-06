Προσπάθεια για ένα κοινό ανακοινωθέν απ’ τη G7 γίνεται σήμερα στον Καναδά, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει το βλέμμα στραμμένο στη Σιγκαπούρη και τη συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στις 12 Ιουνίου.

ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και Ιαπωνία θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε μια ανακοίνωση με το ζήτημα που καίει να είναι το εμπόριο, μετά και τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο που επέβαλε ο κ. Τραμπ στην Ε.Ε. και στον Καναδά.

Μπορεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να ζήτησε την επιστροφή της Ρωσίας στην «Ομάδα», ωστόσο η ιδέα αυτή γρήγορα απομακρύνθηκε με την Γερμανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ να δηλώνει πως δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.

Η Ρωσία αποκλείσθηκε το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας και «μια επιστροφή στο σχήμα G7 δεν είναι δυνατή όσο δεν θα βλέπουμε ουσιαστικές προόδους σε σχέση με το ουκρανικό πρόβλημα», δήλωσε η κα Μέρκελ.

#G7Charlevoix: Sharing the responsibility to build a more peaceful, prosperous and secure world. pic.twitter.com/TS5vo7d43B

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) June 8, 2018