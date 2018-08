Προσοχή! Τι απαγορεύεται να κάνεις αν δεις ένα δελφίνι στην στεριά

LIKE US ON FACEBOOK

Τα δελφίνια είναι οιωνός καλής τύχης και σίγουρα ένα πανέμορφο θέαμα για όσους έχουν την τύχη να τα συναντήσουν σε κάποιο ταξίδι τους. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που επιβάλλεται να ακολουθήσεις άμα δεις κάποιο δελφίνι στην στεριά.

Την περασμένη εβδομάδα ένα ατυχές συμβάν διαδραματίστηκε στην παραλία της Κομίτσας, που βρίσκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ένα ετοιμοθάνατο δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή και οι λουόμενοι μπροστά στα μάτια τους έβλεπαν το δελφίνι στην στεριά να παλεύει για την ζωή του.

Σύμφωνα με το greenagenda.gr στο σημείο βρέθηκαν κλιμάκια του δήμου και του Λιμενικού. Δυστυχώς όμως, το δελφίνι ξεψύχησε μετά από λίγη ώρα.

Η λάθος κίνηση που κάνουμε όλοι μας όταν βλέπουμε ένα δελφίνι στην στεριά, είναι ότι κατευθείαν προσπαθούμε να το ρίξουμε ξανά στην θάλασσα, θεωρώντας ότι εκεί θέλει να επιστρέψει το δελφίνι. Θεωρούμε ότι μάλλον μπερδεύτηκε και βγήκε στην στεριά. Όμως, αυτή είναι η χειρότερη πράξη που μπορεί κάποιος να κάνει.

Σύμφωνα με την μη κερδοσκοπική οργάνωση του Ηνωμένου Βασιλείου «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals», τα δελφίνια δεν μπερδεύονται αλλά αντιθέτως επίτηδες επιλέγουν να βγουν στην στεριά. Ο λόγος που θα βγει ένα δελφίνι στην στεριά είναι σαν να διαπράττει μια αυτοκτονία, είτε επειδή είναι σοβαρά άρρωστο, είτε το κάνουν λίγο πριν πεθάνουν.

Ένας σημαντικός παράγοντας που δεν θα πρέπει να ξεχνάνε οι λουόμενοι πριν προβούν σε μια τέτοια πράξη είναι ότι τα δελφίνια είναι θηλαστικά. Έτσι οι ασθένειες και οι ιοί που έχουν, είναι μεταδιδόμενοι στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι, δηλαδή, μπορούν να αποκτήσουν σοβαρές ασθένειες από μια τέτοια πράξη.

Ποια είναι η σωστή αντίδραση όταν δούμε ένα εκβρασμένο δελφίνι;

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αιτιών για τους οποίους το δελφίνι βγαίνει στην στεριά. Ωστόσο, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός για να σωθεί σε περίπτωση που είναι ακόμα ζωντανό.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας έχει έναν οδηγό για το πως μπορεί ένα λουόμενος να παρέχει βοήθεια σε ένα δελφίνι. Σε καμία περίπτωση, όμως, και αυτό είναι το σημαντικό δεν πρέπει να το σπρώξουμε πίσω στην θάλασσα!!

Ελέγξτε εάν το δελφίνι ζει. Τα δελφίνια αναπνέουν από τον φυσητήρα (είναι η τρύπα πάνω από το κεφάλι του) και όχι από το στόμα.

​Επειδή όμως το δελφίνι μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του μέχρι και 20 λεπτά θα πρέπει να έχετε υπομονή για να δείτε εάν αναπνέει ή κάνει κάποια κίνηση-σπασμό.

Τηλεφωνήστε άμεσα για βοήθεια, μέσω του 108, όπου ο τριψήφιος αριθμός είναι δωρεάν ακόμα και από τα κινητά τηλέφωνα και σας συνδέει αυτόματα με το λιμενικό της περιοχής σας.

Ακόμα και εάν είναι νεκρό το δελφίνι μην αμελήσετε να τηλεφωνήσετε στο λιμενικό, διότι πρέπει να αφαιρεθεί το σώμα του από την παραλία και να γίνει υγειονομική ταφή βάση της νομοθεσίας.

Εάν έχει κόσμο, προσπαθήστε να τον κρατήστε τουλάχιστον 10 με 15 μέτρα πιο μακριά και πείτε στον κόσμο να μην κάνει φασαρία για να μην αγχώνεται-στρεσάρεται το δελφίνι. Εάν το δελφίνι είναι αγχωμένο ρίξτε του μια πετσέτα ή ένα ύφασμα στο πρόσωπο ώστε να μην βλέπει για να ηρεμήσει. Προσοχή στον φυσητήρα του.

Αφήστε το δελφίνι εκεί που βρίσκεται και μην το απομακρύνετε μέχρι να έρθει βοήθεια ή κάποιος ειδικός που να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε αυτή την περίπτωση.

Μην προσπαθήστε να το ρίξετε πίσω στη θάλασσα ή να το βάλετε στα βαθιά.

Μην το τραβάτε από την ουρά ή τα πτερύγια.

Tο δελφίνι πρέπει πάντα να είναι σε οριζόντια θέση, άμα χρειαστεί κυλίστε το για να έρθει στη σωστή θέση.

​Σκάψτε τρύπες κάτω από τα πτερύγια του. Δεν έχει μάθει να βρίσκονται τα πτερύγια του σε επίπεδες επιφάνειες.

Μπορείτε να σκάψετε τρύπα κάτω από το στήθος του και να το γεμίσετε με νερό ώστε να μπορεί να παραμένει βρεγμένο και να μην πιέζει τα πνευμόνια και τα πτερύγια του.

Ελέγξτε την περιοχή του φυσητήρα (να μην πάει νερό, άμμος ή άλλο αντικείμενο) και καθαρίστε την απαλά με μια πετσέτα άμα χρειάζεται.

Βρέξτε πετσέτες ή ρούχα στο νερό και ρίξτε τα στη ράχη του δελφινιού (προσοχή στον φυσητήρα του, όπου δεν πρέπει να καλυφθεί).

​Προσπαθήστε να το διατηρείτε δροσερό και να μην το αφήνετε να ζεσταθεί.

Άμα έχει λιακάδα, προσπαθήστε να κάνετε σκιά.

Εάν φτάσουν ειδικοί (λιμενικό ή άτομα [βιολόγοι, κτηνίατροι, κλπ] που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις), φύγετε από την μέση και βοηθήστε τους όπου χρειαστεί και μόνο εάν σας ζητηθεί.

Το δελφίνι μπορεί να είναι τραυματισμένο, αφυδατωμένο ή και πολύ άρρωστο. Οι πιο πολύ εκβρασμοί οδηγούν σε θάνατο. Καλό θα ήταν να απομακρύνετε παιδιά που παρακουλουθούν την προσπάθεια διάσωσης τους.

Προσοχή, όμως:

Το δελφίνι δεν παύει να είναι άγριο ζώο και μπορεί να δαγκώσει έτσι και νιώσει ότι απειλείται.

Προσέχετε τον φυσητήρα του και να μην πέσει νερό μέσα. Μπορεί να πνιγεί.

Μην ακουμπάτε το δελφίνι χωρίς λόγο, μπορεί να έχει κάποια ασθένεια.

Είναι σημαντικό να μην του προκαλέσετε στρες.

Επίσης τα άγρια δελφίνια δεν έχουν συνηθίσει να τα ακουμπάνε άνθρωποι.

Άμα δεν έρθει κάποια βοήθεια, προσπαθήστε να ρίξετε στα ρηχά το δελφίνι και να δείτε την συμπεριφορά του. Άμα κολυμπήσει προς τα βαθιά θα φύγει. Απλώς ελέγξτε για λίγες ώρες ακόμα ή την επόμενη ημέρα να μην έχει ξανά-εκβραστεί. Αν δεν θέλει ή δεν μπορεί να κολυμπήσει για να φύγει σημαίνει ότι έχει πρόβλημα.

Διαβάστε επίσης:

Credits: national geographic | www.biodiversitygr.org