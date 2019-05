Προσγείωση – θρίλερ στις δύο ρόδες

Την ανώμαλη προσγείωση αεροπλάνου της πτήσης UB-130 έζησαν οι 89 επιβαίνοντες του αεροσκάφους Embraer 190. Ο πιλότος, δείχνοντας ψυχραιμία στο πρόβλημα που προέκυψε στο σκάφος, έκανε αναγκαστική προσγείωση χωρίς τη βοήθεια των μπροστινών τροχών.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Myanmar ο πιλότος πριν πάρει την απόφαση να προσγειώσει το αεροπλάνο αντιλήφθηκε το πρόβλημα. Με δύο προσπάθειες μία μέσω του αυτόματου συστήματος και μία χειροκίνητη δοκίμασε να λύσει τη δυσλειτουργία κάτι που εν τέλει δεν έγινε ποτέ.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media γίνεται εμφανές πως η προσγείωση του αεροπλάνου γίνεται με άρτιο τρόπο παρά το επίπεδο δυσκολίας που υπήρχε.

#MNA (Embraer 190) #Yangon–#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport – Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V

— Cape Diamond (@cape_diamond) May 12, 2019