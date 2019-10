Προκρίθηκε στον τελικό του China Open o Τσιτσιπάς, ο οποίος μας υπενθύμισε ότι είναι εδώ και είναι έτοιμος να σηκώσει το επόμενο τρόπαιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του China Open στο Πεκίνο, κερδίζοντας με 7-6 (6), 6-4 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Την Κυριακή για τον τίτλο, τον περιμένει απέναντι ένας εξίσου εξαιρετικός παίκτης, καθώς θα παίξει με τον Ντομινίκ Τιμ.

Τσιτσιπάς και Ζβέρεφ μας χάρισαν ένα απολαυστικό θέαμα τένις, καθώς κανένας απ’ τους δύο δεν θα ήθελε να μείνει εκτός τελικού. Το παιχνίδι είχε διάρκεια σχεδόν δύο ώρες και ανέδειξε τελικά νικητή τον Τσιτσιπά.

And he holds! 7-6(6),6-4: @StefTsitsipas gets the win over @AlexZverev and qualified for the final where he’ll play @ThiemDomi

