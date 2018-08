Προκλητικός Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα φταίει για την ένταση στο Αιγαίο

Μιλώντας για την ένταση στο Αιγαίο, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας «έδειξε» την Ελλάδα ως υπεύθυνη για την όξυνση της έντασης.

Μπορεί η Τουρκία να προχωρά σε καθημερινή πλέον βάση να παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο και να επιτρέπει τις «βόλτες» Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όμως, ο Τσαβούσογλου σε ομιλία του σε διπλωμάτες αποφάσισε να κατηγορήσει την Ελλάδα για «την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δεν δίστασε να πει πως «οι Έλληνες κάνουν παράξενα πράγματα εκεί, παρόλο που η Τουρκία βρισκόταν πάντα κοντά στους Έλληνες στις δύσκολες στιγμές τους».

Παράλληλα, ενώπιων των Τούρκων διπλωματών, ο κ. Τσαβούσογλου αναφερόμενος στην Κύπρο, τόνισε πως πρέπει να υπάρξει μια νέα διαδικασία και ένα νέο αποτέλεσμα. «Δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε τον ίδιο κύκλο, να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και να μας εκπλήσσει».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ συνέχισε κατηγορώντας τους Ελληνοκύπριους ότι δεν θέλουν μια ένωση και μπερδεύουν τις διαδικασίες.

Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους υδρογονάνθρακες του νησιού καθώς και τα κονδύλια της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει για την Ελλάδα. Βρισκόμαστε δίπλα τους στις χειρότερες ημέρες τους, αλλά προχωρούν σε παραβιάσεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Δεν είναι προς το συμφέρον όλων να καταστεί η Ανατολική Μεσόγειος μια περιοχή ειρήνης και ευημερίας;

