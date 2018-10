Πώς χιλιάδες επιβάτες ξέμειναν στο αεροδρόμιο στα Χανιά

Πολλοί επιβάτες ξέμειναν στο αεροδρόμιο στα Χανιά, καθώς η αεροπορική εταιρία Primera Air, κήρυξε πτώχευση μετά από 14 χρόνια λειτουργίας και ανακοίνωσε την αναστολή των δραστηριοτήτων της απ’ τα μεσάνυχτα της 1ης Οκτωβρίου.

Μετά από αυτήν την ανακοίνωση, χιλιάδες πελάτες της εταιρίας δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Το μεγαλύτερο μέρος των πτήσεων της αεροπορικής εταιρίας ήταν από χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Οι ελληνικοί προορισμοί ήταν η Αθήνα, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Κως και η Ζάκυνθος.

Απ’ τα Χανιά, τρεις πτήσεις ακυρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας με τους επιβάτες να μην γνωρίζουν τι να κάνουν και πως να φτάσουν στον προορισμό τους.

Dear Passengers,

Airline Primera Air and IATA codes PF and 6F have been suspended as of today, please find more information here: https://t.co/DgKuVIZB5S

— Primera Air (@primeraair) October 1, 2018