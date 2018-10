Πώς αντιδρούν ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην ΠΓΔΜ; Το State Department, μέσω ανακοίνωσής του, χαιρετίζει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην ΠΓΔΜ ενώ κάνει κάλεσμα προς τους ηγέτες της γειτονικής χώρας «να ξεπεράσουν τις μικροπολιτικές διαφορές» και να εκμεταλλευτούν αυτή «την ιστορική ευκαιρία για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον» για τη χώρα τους μέσα από την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην »Δημοκρατία της Μακεδονίας» (σ.σ.: sic) την 30ή Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο οι πολίτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχόμενοι τη συμφωνία των Πρεσπών

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ εκφράζει παράλληλα τη «σθεναρή υποστήριξη» των ΗΠΑ «στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας», η οποία, «θα επιτρέψει στην ΠΓΔΜ να πάρει τη σωστή της θέση στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε., συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία».

Τέλος, το αμερικανικό ΥΠΕΞ σημειώνει πως, καθώς το κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ αρχίζει τώρα τη συζήτηση για συνταγματικές αλλαγές, «παροτρύνουμε τους ηγέτες να ξεπεράσουν την κομματική πολιτική και να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα τους ως πλήρες μέλος των δυτικών θεσμών».

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του NATO, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαιρέτισε μέσω Twitter τη στήριξη που εκφράστηκε την Κυριακή δια του δημοψηφίσματος στην αλλαγή του ονόματος της ΠΓΔΜ.

Προτρέπω όλους τους πολιτικούς ηγέτες και τα κόμματα να αδράξουν αυτή την ιστορική ευκαιρία με εποικοδομητικό τρόπο και με υπευθυνότητα. Η πόρτα του NATO είναι ανοικτή, όμως πρώτα όλες οι εθνικές διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν

I welcome the yes vote in 🇲🇰 referendum. I urge all political leaders & parties to engage constructively & responsibly to seize this historic opportunity. #NATO’s door is open, but all national procedures have to be completed.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 30, 2018