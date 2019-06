Πολιτική κρίση στην Αλβανία: Ο πρόεδρος ακύρωσε τις δημοτικές εκλογές

Πιο συγκεκριμένα, αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, ανακοίνωσε με προεδρικό διάταγμα ότι θα ακυρώσει τις δημοτικές εκλογές της 30ής Ιουνίου, «λαμβάνοντας υπ’όψη την αναγκαιότητα της άμεσης εκτόνωσης και τον κίνδυνο της απρόβλεπτης κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη χώρα».

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι «οι υφιστάμενες συνθήκες δεν μπορούν να διασφαλίσουν την πραγματοποίηση πραγματικών εκλογών, δημοκρατικών, αντιπροσωπευτικών και καθολικών».

Την ίδια ώρα, λίγο μετά τις ανακοινώσεις του κ. Μέτα, ο Εντι Ράμα ανακοίνωσε ότι οι δημοτικές εκλογές δεν θα ακυρωθούν, σύμφωνα με το BBC.

Anti-govt demonstrators flee from tear gas outside of the Albanian Parliament building in Tirana, which police used on the crowd of protesters after they turned violent, throwing fireworks and smoke bombs at the Office of PM Edi Rama. pic.twitter.com/JB0N4sTqeg

— Balkan Insight (@BalkanInsight) June 8, 2019