Η είδηση ότι πέθανε ο Κόφι Ανάν σκόρπισε θλίψη στην παγκόσμια κοινότητα. Ο Κόφι Ανάν ήταν γενικός γραμματέας από το 1997 μέχρι το 2006, ο έβδομος κατά σειρά.

Η είδηση του θανάτου του Κόφι Ανάν επιβεβαιώθηκε απ’ την οικογένειά του.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness… pic.twitter.com/42nGOxmcPZ

