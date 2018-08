Πέθανε ο γερουσιαστής Τζον Μακέιν | Συλλυπητήρια Τραμπ και Ομπάμα

O ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Μακέιν απεβίωσε τα 81 του έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν αιχμάλωτος πολέμου στο Βιετνάμ και υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ το 2008΄.

Ο Μακέιν είχε μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο σύμφωνα με την διάγνωση που του είχε γίνει το 2017. Συγκεκριμένα, είχε υποβληθεί σε θεραπεία για γλοιοβλάστωμα. Στα μέσα Απρίλη είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για λοίμωξη στο έντερο.

Ο Μακέιν εκπροσωπούσε την περιοχή της Αριζόνας στην αμερικανική Γερουσία για 35 έτη. Την Παρασκευή 24 Αυγούστου ο γερουσιαστής αποφάσισε να σταματήσει την θεραπεία του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του γερουσιαστή μέσω twitter:

«Τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου στην οικογένεια του γερουσιαστή Τζον Μακέιν. Οι καρδιές μας και οι προσευχές μας είναι μαζί σας!».

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018