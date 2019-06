LIKE US ON FACEBOOK

Πέθανε ο Φράνκο Τζεφιρέλι, Ιταλός ντεκορατέρ και σκηνοθέτης και παραγωγός της τηλεόρασης, του θεάτρου, του κινηματογράφου και της όπερας.

Έφυγε απ’ τη ζωή το Σάββατο 15 Ιουνίου ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι, στο σπίτι του στη Ρώμη, σε ηλικία 96 ετών.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, τα οποία επικαλούνται πηγές της οικογένειας του, ο Τζεφιρέλι «έσβησε ήσυχα μετά από μακρά ασθένεια που είχε επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες».

Ο Τζεφιρέλι ήταν ακόμη πρώην γερουσιαστής απ’ το 1994 έως το 2001 για το ιταλικό κεντρο-δεξιό κόμμα Forza Italia, ενώ μερικές απ’ τις όπερες του θεωρούνται κλασικά έργα παγκοσμίως.

Ο Φράνκο Τζεφιρέλι ήταν επίσης διάσημος σκηνοθέτης. Η ταινία του Ρωμαίος και Ιουλιέτα (1998) ήταν υποψήφια για βραβείο Όσκαρ, ενώ η ταινία του The Taming of the Shrew (1967) με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον μέχρι και σήμερα θεωρείται ως η καλύτερη κινηματογραφική διασκευή της ομώνυμης παράστασης.

Franco Zeffirelli, Oscar-nominated director of ‘Romeo and Juliet,’ dies at 96 https://t.co/9e8uHmpONJ pic.twitter.com/c5OqgQbE0t — Hollywood Reporter (@THR) June 15, 2019

Ο ίδιος σκηνοθέτησε και τη διάσημη σειρά του Ιησούς από την Ναζαρέτ (1977), η οποία προβάλλεται με μεγάλη επιτυχία κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα σε αρκετές χώρες.

Τέλος, ο Τζεφιρέλι ως αξιωματικός της ιταλικής κυβέρνησης απ’ το 1977, έλαβε την διάκριση του ιππότη απ’ την βρετανική κυβέρνηση το 2004 όταν έγινε Ταξιάρχης του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 2009 ο ίδιος απέσπασε το βραβείο Premio Colosseo.

Photo: AP