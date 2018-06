Πέθανε η Κόκο, ο γορίλλας που μιλούσε τη νοηματική! | Video

Πέθανε ο γορίλλας που μιλούσε τη νοηματική! Η διάσημη Κόκο έφυγε απ’ τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 46 ετών στην Καλιφόρνια, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση από το Gorilla Foundation σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η Κόκο, μια γορίλλας που μεγάλωσε σε αιχμαλωσία και έγινε διάσημη παγκοσμίως χάρη στην ικανότητά της να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τη νοηματική, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 46 ετών στην Καλιφόρνια

The Gorilla Foundation is sad to announce the passing of our beloved Koko | https://t.co/ers1vGAlQ3 https://t.co/O3bvTDoQvE

Η Κόκο γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου το 1971 στον ζωολογικό κήπο του Σαν Φρανσίσκο.

Η Κόκο μιλούσε την νοηματική, όπως της την είχε μάθει αρχικά η ερευνήτρια και ψυχολόγος ζώων Φρανσίν Πάτερσον και συνέχισε να διδάσκεται στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου εδρεύει το Ίδρυμα το οποίο είναι αφιερωμένο στη μελέτη των γοριλλών σε αιχμαλωσία.

Ο θηλυκός γορίλλας καταλάβαινε περίπου 1.000 λέξεις ενώ ήταν η πιο δημοφιλής και αγαπητή στον κόσμο!

Τον Οκτώβριο του 1978 έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό National Geographic, σε μια πασίγνωστη φωτογραφία που την δείχνει να φωτογραφίζεται μπροστά από έναν καθρέφτη.

Koko the gorilla, pictured here on the October 1978 cover of National Geographic, has died at 46. pic.twitter.com/DlHANqVYlE

Το 1985 η Κόκο έγινε και πάλι “πρωτοσέλιδο” όταν υιοθέτησε ένα μικρό γατάκι, τον «Ολόμπαλλο». Η ιστορία της έγινε και παιδικό βιβλίο, «Το γατάκι της Κόκο».

Koko, the gorilla known for sign language, has passed away at the age of 46. Here she is on the cover of the 1985 National Geographic. #RIPKoko 🦍 pic.twitter.com/U95wNsGdWy

— Nat Geo Channel (@NatGeoChannel) June 21, 2018