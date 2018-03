Περίπατος για τη Barcelona και ρεκόρ για τον Messi

Ο περίπατος της Barcelona συνδυάστηκε και με ένα νέο ρεκόρ για τον Messi o οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς πέτυχε δύο γκολ, με την μπάλα να περνάει κάτω απ’ τα πόδια του Courtois, ενώ έκανε και την ασίστ για να πετύχει ο Ousmane Dembele το παρθενικό του τέρμα με την καταλανική ομάδα.

Το δεύτερο αποψινό γκολ του Messi ήταν ιστορικό, καθώς ήταν το εκατοστό της πορείας του στο Champions League, ενώ στην φετινή διοργάνωση μετράει πλέον 6, απ’ τα οποία τα μισά ήταν ενάντια στη Chelsea. Αυτό μας κάνει να περιμένουμε με μεγαλύτερη ανυπομονησία να δούμε ποιoς θα πάρει τη Χρυσή Μπάλα φέτος.

When you’re deceived by Messi’s drop of the shoulder 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/KhpO1084E7

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 14, 2018