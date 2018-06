Παρίσι: Ένοπλος άνδρας κρατά δύο ομήρους

Ένας άνδρας στο Παρίσι κρατά δύο ανθρώπους ομήρους σε μια επιχείρηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να ισχυρίζεται ότι κρατά μια βόμβα και ένα περίστροφο. Παράλληλα ανάμεσα στους ομήρους είναι και μια έγκυος γυναίκα.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, σύμφωνα με την αστυνομία της Γαλλίας.

#BREAKING A Hostage situation in under way in central Paris #Paris https://t.co/lz1crcA6eC

— LUNA (@Breakingservice) June 12, 2018