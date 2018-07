Παραιτήθηκε ο Ντέιβιντ Ντέιβις, αρμόδιος υπουργός για το Brexit

Παραιτήθηκε ο ο Ντέιβιντ Ντέιβις, αρμόδιος υπουργός για το Brexit, με επιστολή που έστειλε στην κα Μέι, στην οποία εκφράζει τις αντιθέσεις του με την πολιτική της Πρωθυπουργού, η οποία υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η γενική κατεύθυνση της πολιτικής θα μας βάλει στην καλύτερη περίπτωση σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση, από την οποία πιθανότατα δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε

«Κατά την άποψή μου, η αναπόφευκτη συνέπεια των πολιτικών που προτείνονται θα είναι ότι η υποτιθέμενη ανάκτηση του ελέγχου από το κοινοβούλιο θα είναι μάλλον ψευδαίσθηση παρά πραγματικότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Ντέιβις, ο οποίος διορίστηκε Γραμματέας για το Brexit το 2016.

Στην απάντησή της η κα Μέι δήλωσε πως δεν συμφωνεί μαζί του για τον χαρακτηρισμό της πολιτικής που συμφωνήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή. Είπε ότι λυπάται που αποχωρεί ενώ τον ευχαρίστησε θερμά για τη συμβολή του στην κατάρτιση «ορισμένων από τους σημαντικότερους νόμους εδώ και γενιές» που καταρτίστηκαν και προωθήθηκαν στο βρετανικό κοινοβούλιο προς ψήφιση.

Η επιστολή δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Downing Street.

Μετά την παραίτηση του αρμόδιου υπουργού για το Brexit, ακολούθησε και η παραίτηση του υφυπουργού Στιβ Μπέικερ.

Ο συντηρητικός βουλευτής Πίτερ Μπόουν χαιρέτισε την παραίτηση την οποία χαρακτήρισε μια γενναία απόφαση, προσθέτοντας πως οι προτάσεις της Πρωθυπουργού για Brexit ουσιαστικά φαινομενικό δεν είναι αποδεκτές.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος, δήλωσε πως επικρατεί το απόλυτο χάος ενώ η Τερέζα Μέι δεν έχει καμία εξουσία. Ο ηγέτης της εργατικής τάξης, Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε πως η κα Μέι είναι ανίκανη να φέρει εις πέρας το Brexit.

David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.

With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 8, 2018