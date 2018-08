Την οδύνη και την ντροπή του για την αποτυχία των εκκλησιαστικών αρχών «να αντιμετωπίσουν με ικανοποιητικό τρόπο τα απεχθή εγκλήματα», εξέφρασε ο Πάπας Φραγκίσκος από την Ιρλανδία το Σάββατο, στο πλαίσιο της επίσημης ιστορικής του επίσκεψης στη χώρα.

Η αποτυχία των εκκλησιαστικών αρχών –των επισκόπων, των ιερέων και άλλων– να αντιμετωπίσουν με ικανοποιητικό τρόπο αυτά τα απεχθή εγκλήματα δικαίως προκάλεσε αγανάκτηση και παραμένει αιτία οδύνης και ντροπής για την καθολική κοινότητα. Κι εγώ ο ίδιος συμμερίζομαι αυτά τα αισθήματα

Μιλώντας σχετικά, ο Πάπας Φραγκίσκος από την Ιρλανδία και ενώπιον των πολιτικών και πολιτειακών αρχών της χώρας, επισήμανε πως «δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω το σοβαρό σκάνδαλο που προκάλεσαν στην Ιρλανδία οι κακοποιήσεις ανηλίκων εκ μέρους μελών της Εκκλησίας που είχαν αναλάβει να τους προστατεύουν και να τους εκπαιδεύουν», ενώ αναφέρθηκε και «στις γυναίκες που στο παρελθόν βίωσαν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις».

Η διήμερη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Ιρλανδία είναι ιστορική καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια. Ο πάπας Φραγκίσκος έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς.

