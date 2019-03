Παπαδάκη- Σιζερόν ξανά παγκόσμιοι πρωταθλητές στο καλλιτεχνικό πατινάζ, δύο μήνες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης, για πέμπτη συνεχή χρονιά!

Η Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο παρτενέρ της Γκιγιόμ Σιζερόν, το κορυφαίο δίδυμο στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ που εκπροσωπεί τη Γαλλία, ανακηρύχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο καλλιτεχνικό πατινάζ για τέταρτη φορά στην Σαϊτάμα της Ιαπωνίας.

🇫🇷 @GabriellaPks and @GuillaumeCIZ of France are World Champions in Ice Dance for the fourth time 🏆

Full results:

📎 https://t.co/YTawVUMzIP#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/9Uj8lGVqXq

— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 23, 2019