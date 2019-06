Πάνω από το 40% των πάγων της Γροιλανδίας έλιωσαν σε μια ημέρα!

Πιο συγκεκριμένα, η Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο νησί με παγετούς, με τη μέση περίοδο τήξης να διαρκεί απ’ τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της τήξης να λαμβάνει χώρα τον Ιούλιο.

Την περασμένη Πέμπτη έλιωσε πάνω απ’ το 40% των πάγων της Γροιλανδίας, με τη συνολική απώλεια πάγου να υπολογίζεται στους 2 γιγατόνους (2 δις τόνους) μέσα στην ίδια μέρα.

Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn’t quite get to #SummitCamp which was just below 0°C

The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ

— Greenland (@greenlandicesmb) June 14, 2019