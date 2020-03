Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Πανδημία ο κορονοϊός

Πανδημία ο κορονοϊός σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, η εξάπλωση του Covid-19 σε όλο τον κόσμο έχει φτάσει στο σημείο όπου μπορεί να χαρακτηριστεί ως πανδημία.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020