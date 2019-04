Παγκόσμιες αντιδράσεις για τη σύλληψη του Assange

Παγκόσμιες αντιδράσεις έχουν προκληθεί μετά τη σύλληψη του Julian Assange στο Λονδίνο, αφού εκείνος εκδιώχθηκε απ’ την πρεσβεία του Ισημερινού, όπου διέμενε τα τελευταία 7 χρόνια.

Οι αντιδράσεις για τη σύλληψη του Assange επικεντρώνονται στο εξής επιχείρημα: Ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο και η ελευθερία του λόγου.

Οι βρετανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδρυτή του WikiLeaks με πρόσχημα το σκάνδαλο των υπεράκτιων εταιρειών για τα INAPapers.

Θυμίζουμε ότι ο Julian Assange είχε λάβει άσυλο το 2012 απ’ τον Ισημερινό, για ν’ αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, όπου κατηγορείται για βιασμό, αλλά και τις ΗΠΑ, όπου του έχει ασκηθεί δίωξη για δημοσιοποίηση απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων.

Σήμερα Πέμπτη στο Λονδίνο, ο Julian Assange καταδικάστηκε επειδή όπως ανέφερε το δικαστήριο του Λονδίνου παραβίασε τους όρους απελευθέρωσής του το 2012 μετά από εντολή απέλασης στη Σουηδία, όπου κατηγορείτο για βιασμό.

Και μπορεί ο ίδιος να δηλώνει αθώος, ωστόσο αναμένεται ανακοινωθεί η ποινή του, άγνωστο το πότε. Πάντως, ο ιδρυτής των Wikileaks κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 12 μηνών μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άσκησε κατηγορίες κατά του Assange, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών αν καταδικαστεί στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε κατηγορίες κατά του ιδρυτή του WikiLeaks, κατηγορώντας τον για συνομωσία με την Τσέλσι Μάνινγκ για εισβολή σε υπολογιστή με σκοπό να κλέψουν απόρρητα δεδομένα.

Οι αμερικανοί εισαγγελείς πιστεύουν ότι η Μάνινγκ, η οποία ήταν αναλυτής πληροφοριών του στρατού των ΗΠΑ το 2010, έδωσε στον Assange μέρος password που ήταν αποθηκευμένο σε υπολογιστές του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

#Assange has been charged with "agreeing to assist [Chelsea] Manning in cracking a password" stored on a DOD computer connected to a USG network used for classified documents and communications, per the indictment. https://t.co/WcBYlBw0rw pic.twitter.com/byM4UVt6p8 — Jeff Stone (@jeffstone500) April 11, 2019

Παράλληλα, η δικηγόρος της γυναίκας, που κατηγόρησε τον Julian Assange για βιασμό στην Σουηδία το 2010, πρόκειται να ζητήσει από την εισαγγελία το άνοιγμα της έρευνας μετά την σύλληψη του ιδρυτή του WikiLeaks στο Λονδίνο. Η δικηγόρος της γυναίκας, Ελίζαμπεθ Μάσι Φριτς, δήλωσε στο AFP πως «αποτελεί σοκ για την πελάτισσά μου…όσο το έγκλημα δεν παραγράφεται, εκείνη διατηρεί την ελπίδα ότι θα αποδοθεί Δικαιοσύνη» και πρόσθεσε:

Θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι εισαγγελείς να ανοίξουν και πάλι την σουηδική έρευνα και ο Assange να παραδοθεί στην Σουηδία και να προσαχθεί στην Δικαιοσύνη για βιασμό

Η μηνύτρια, που ήταν 30 ετών κατά την τέλεση των πράξεων, υπέβαλε μήνυση στις 20 Αυγούστου 2010 κατά του Julian Assange , τον οποίο είχε συναντήσει κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου της WikiLeaks στην Στοκχόλμη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ο ίδιος θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο στο Westminster το συντομότερο δυνατόν.

Πρώτα απ’ όλα αντέδρασε στη σύλληψη το ίδιο το WikiLeaks, λέγοντας: «Η σύλληψη του Assange είναι παράνομη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Ο Έντουαρντ Σνόουντεν απ’ την πλευρά του αναδημοσίευσε το βίντεο από τη σύλληψη του Assange, ενώ κατέκρινε την ηγεσία του Ισημερινού:

Σημαντική πληροφορία για τους δημοσιογράφους, που γράφουν για την σύλληψη του Assange από τον Ισημερινό: Ο ΟΗΕ επίσημα έχει αποφασίσει, ότι ενδεχόμενη σύλληψη του θα ήταν αυθαίρετη και θα συνιστούσε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ΟΗΕ επανειλημμένα έχει προβεί σε ανακοινώσεις, μέχρι και πρόσφατα, μέσω των οποίων ζητούσε την απελευθέρωση

Important background for journalists covering the arrest of Julian #Assange by Ecuador: the United Nations formally ruled his detention to be arbitrary, a violation of human rights. They have repeatedly issued statements calling for him to walk free–including very recently. pic.twitter.com/fr12rYdWUF — Edward Snowden (@Snowden) April 11, 2019

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of–like it or not–award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP — Edward Snowden (@Snowden) April 11, 2019

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας σε μήνυμά της στα social media ανέφερε: «Το χέρι της «Δημοκρατίας» σφίγγει τον λαιμό της ελευθερίας».

СМИ: «- ЭКВАДОР ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОТКАЗАТЬ АССАНЖУ В УБЕЖИЩЕ – ПРЕЗИДЕНТ. -БРИТАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ СООБЩИЛА, ЧТО АССАНЖ БЫЛ… Gepostet von Maria Zakharova am Donnerstag, 11. April 2019

Απ’ την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ραφαέλ Κορέα, που είχε χορηγήσει το πολιτικό άσυλο στον Assange, χαρακτηρίζει τον Μορένο (τωρινό πρόεδρο της χώρας) ως «τον μεγαλύτερο προδότη στην ιστορία του Εκουαδόρ και της Λατινικής Αμερικής», λέγοντας πως είναι ένας «διεφθαρμένος άνδρας, του οποίου το έγκλημα η ανθρωπότητα δεν θα το ξεχάσει».

Ο επικεφαλής των Ποδέμος, Πάμπλο Ιγκλέσιας, ζητά την άμεση απελευθέρωση του Assange:

Η εκμετάλλευση, η αδικία και τα προνόμια των ισχυρών είναι πιθανά μόνο επειδή βασίζονται στο ψέμα. Έτσι, αν κάτι φοβάται την εξουσία, στην Ισπανία και στον κόσμο, είναι η αλήθεια. Να ελευθερωθεί ο Julian Assange

Στην είδηση της σύλληψης του Assange αντέδρασε και ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος έκανε την εξής ανάρτηση:

Τα ψέματα χρόνων αποκαλύφθηκαν. Δεν ήταν ποτέ το θέμα η Σουηδία, ο Putin, ο Trump ή η Hilary. Ο Assange διώκεται γιατί αποκάλυψε εγκλήματα πολέμου. Αυτοί που μέχρι τώρα εξαπατήθηκαν θα σταθούν μαζί μας ενάντια στην εξαφάνισή του μετά από μία ψεύτικη δίκη όπου οι δικηγόροι δεν θα έχουν καν το κατηγορητήριο;

The game is up. Years of lies exposed. It was never about Sweden, Putin, Trump or Hillary. Assange was persecuted for exposing war crimes. Will those duped so far now stand with us in opposing his disappearance after a fake trial where his lawyers will not even now the charges? — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 11, 2019

Μια εκ των δικηγόρων του Julian Assange υποστήριξε νωρίτερα πως η σύλληψή του σχετίζεται με το αίτημα έκδοσή του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Η Scotland Yard απ’ την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι ο Assange συνελήφθη έπειτα από αίτημα έκδοσης που υπέβαλαν οι ΗΠΑ.

