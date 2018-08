Παγκόσμια οργή έχει προκαλέσει το βίντεο διάσημου επιχειρηματία σε ελληνική παραλία

Τι έκανε, λοιπόν, ο Adam Catzavelos που προκάλεσε την παγκόσμια οργή. Ο Adam Catzavelos με το ρατσιστικό του σχόλιο προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων. Ο επιχειρηματίας εξέφρασε την χαρά του που στην ελληνική παραλία που βρέθηκε δεν υπήρχε ούτε ένας μαύρος γύρω του. Το βίντεο προκάλεσε την οργή στα social media.

Τόσο ο ραδιοφωνικός σταθμός που εργάζεται, όσο και η τράπεζα Nedbank που τον χρηματοδοτεί, καταδίκασαν αυτή την ρατσιστική του πράξη. Μάλιστα δεν έμειναν μόνο σε αυτό.

Ο Adam Catzavelos βρέθηκε στην Ελλάδα για διακοπές και ανέφερε ότι νιώθει απεριόριστη “χαρά” που τριγύρω του δεν έβλεπε “κανέναν μαύρο”. Τα ρατσιστικά του σχόλια, όμως, δεν περιορίστηκαν σε αυτό, ο ίδιος συνέχισε χρησιμοποιώντας υβριστικές φράσεις.

Το βίντεο αυτό που ανέρτησε έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά και πολλοί χρήστες από τη Νότια Αφρική ζήτησαν τη σύλληψή του, βάσει του αντιρατσιστικού νόμου που ισχύει στην χώρα.

Παράλληλα το hashtag #AdamCatzavelos στο twitter σκαρφάλωσε ψηλά. Πολλοί ήταν αυτοί που τάχθηκαν εναντίον του και ξεκαθάρισαν ότι “οι λευκοί δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Catzavelos”.

Επίσης, ο Catzavelos εργαζόταν στην επιχείρηση που είχε ιδρύσει ο πατέρας του, το εστιατόριο St Georges Fine Foods, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η οργή του κόσμου για το βίντεο αυτό δημιούργησε πρόβλημα και στην οικογενειακή επιχείρηση. Αρκετοί προμηθευτές δήλωσαν ότι θέλουν να μποϊκοτάρουν την επιχείρηση. Η διοίκηση τελικά εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε την απόλυση του επιχειρηματία. Φαίνεται ότι η οικογενειακή θαλπωρή δεν μπόρεσε να σώσει τον επιχειρηματία, καθώς σε άλλη δήλωσή της αναφέρθηκε στο ότι ο Adam δεν έχει ανάμειξη στην άλλη επιχείρηση που έχουν, το εστιατόριο Smokehouse and Grill.

Να αναφερθεί ότι και η εταιρεία Nike θέλησε να διευκρινίσει πως δεν έχει καμία συνεργασία με τον ίδιο, παρά μόνο με την σύζυγό του Kelly. Η Kelly είναι η υπεύθυνη πωλήσεων της εταιρείας στη χώρα. Να σημειωθεί ότι τα καταστήματα στο Γιοχάνεσμπουργκ παρέμειναν κλειστά σήμερα.

This is Adam Catzavelos, husband to Kelly Catzavelos who is the Merchandising director at Nike. pic.twitter.com/9Anv0XLU2N

— Man's Not Barry Roux  (@AdvBarryRoux) August 21, 2018