Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων: Ένα άτομο εκτοπίζεται κάθε δύο δευτερόλεπτα

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων σήμερα 20 Ιουνίου μια μέρα που αφορά όλους, κι εσένα, κι εμένα. Κανένας δεν γίνεται πρόσφυγας από επιλογή αλλά πολλοί το ξεχνάμε και τους γυρνάμε την πλάτη. Εκεί που μπορείς να απλώσεις ένα χέρι βοήθειας, εκεί κάνεις ό,τ δεν βλέπεις, ό,τι δεν ακούς, ό,τι δεν σε αγγίζει.

Η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ στις 19 Ιουνίου, δημοσίευσε την ετήσια έρευνα «Global Trends και οι αριθμοί πρέπει να μας ταρακουνήσουν.

Σύμφωνα με την έρευνα, 68,5 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί βίαια σε ολόκληρο τον κόσμο στο τέλος του 2017, γεγονός που υποδεικνύει έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε κίνηση και ισοδυναμεί με 44.500 άτομα που εκτοπίζονται κάθε μέρα ή ένα άτομο που εκτοπίζεται κάθε δύο δευτερόλεπτα.

Οι πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις χώρες τους για να αποφύγουν τις συγκρούσεις και τις διώξεις αντιπροσώπευαν 25,4 εκατομμύρια, 2,9 εκατομμύρια περισσότεροι από ό, τι το 2016. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που παρουσίασε ποτέ η Αρμοστεία σε ένα μόνο έτος.

