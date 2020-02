Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Το Υπ. Εξωτερικών θυμίζει την ημέρα που δεν πρέπει να ξεχνάς!

LIKE US ON FACEBOOK

9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, μια μέρα που λίγοι ξέρουν, ελάχιστοι θυμούνται και λιγοστοί εκτιμούν.

Όχι, δε θα μιλήσω για την αξία της Ελληνικής Γλώσσας, θα σε αφήσω να μάθεις, διαβάζοντας αυτό το άρθρο, πόσο σημαντική είναι αυτή η μέρα για πολλούς ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων δεν είναι καν Έλληνες.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, που καθιερώθηκε το 2017, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σημερινή μέρα δεν είναι τυχαία, αφού συμπίπτει με την ημέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του εθνικού ποιητή, Διονυσίου Σολωμού.

Τα ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως μειονοτική γλώσσα στην Αλβανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Τουρκία, ενώ περισσότερες από 6.000 λέξεις έχουν τις ρίζες τους στα ελληνικά.

Με αφορμή αυτή τη μέρα, όλη η εξερχόμενη αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών προς τις εδρεύουσες στην Ελλάδα πρεσβείες και του διεθνείς οργανισμούς θα είναι γραμμένη στα ελληνικά, για την περίοδο 9 έως 15 Φεβρουαρίου.

Όμως, όσα πρέπει να ξέρεις δεν σταματούν εδώ.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας του Yπουργείου Εξωτερικών δημοσίευσε στο YouTube μια καμπάνια υπό τον τίτλο «Did you know you speak Greek?» (Γνωρίζατε ότι μιλάτε Eλληνικά;).

Σ’ αυτό το βίντεο, που αξίζει να δεις, εμφανίζονται πολίτες διαφόρων χωρών, ηλικιών και επαγγελματικής απασχόλησης, που προφέρουν λέξεις στις γλώσσες τους και είναι ελληνικής προέλευσης. Η ποσότητα των λέξεων με ελληνική προέλευση είναι εντυπωσιακή!

Στόχος της καμπάνιας αυτής του Υπουργείου Εξωτερικών είναι να καταδείξει την οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας μέσα από την ευρεία αντίληψη που υπάρχει σε όλο τον κόσμο για τη συμβολή της Ελληνικής στον γλωσσικό και πολιτισμικό εμπλουτισμό των ευρωπαϊκών και πολλών άλλων γλωσσών του πλανήτη.

Συγκινητικές και αξιοσημείωτες είναι και οι αναρτήσεις στο Twitter με το hashtag #InternationalGreekLanguageDay να συγκεντρώνει χιλιάδες αναρτήσεις χρηστών από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Greek language is the foundational language, in scientific terms and usage, of Western science, especially astronomy, mathematics, logic, and philosophy. Countless Greek words enrich other languages. #InternationalGreekLanguageday ❤️https://t.co/p4SaIvkM9o — Alexandra 🇬🇷 (@alexandracl_) February 9, 2020

Χαῖρε ! Aujourd'hui c'est la journée internationale de la langue grecque. Je ne pouvais manquer cette occasion de vous parler de cette langue à la fois illustre et méconnue et trop souvent négligée.

#ΠαγκόσμιαΗμέραΕλληνικήςΓλώσσας #InternationalGreekLanguageDay pic.twitter.com/ovVHs3OlSd — Yolande de Polignac m'a tuer (@comte_A_) February 9, 2020

ἀσμένῳ δε σοι

ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀποκρύψει φάος

πάχνην θ’ ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν,

ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχθηδὼν κακοῦ

τρύσει σ’·

Προμηθέας Δεσμώτης.

Αισχύλος#GreekLanguage #InternationalGreekLanguageDay#Παγκόσμια_ημέρα_Ελληνικής_γλώσσας #μητρική_γλώσσα pic.twitter.com/CPQFtiOIRu — Avra G. Ischomachos (@ouranothen) February 9, 2020

"Did you know you speak Greek?"

On the occasion of #InternationalGreekLanguageDay 🇬🇷 celebrated today, 9 February, @GreeceMFA reminds us of the countless words of Greek origin used every day by billions of people worldwide.

Music: @Scottholmesmus1– "Upbeat Party" from @Bensound pic.twitter.com/sNTsV0GtbT — Greek News Agenda (@greeknewsagenda) February 9, 2020

Ο καθηγητής Andrew Faulkner από το Ινστιτούτο Ελληνιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Waterloo τονίζει πως oι άνθρωποι μιλούν και γράφουν στα ελληνικά αδιάκοπα πάνω από 3.000 χρόνια. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο του Καναδά δημοσίευσε σχετικό βίντεο για τη σημερινή μέρα, στο οποίο ο καθηγητής αναφέρει πως «τα αρχαία Ελληνικά είναι το “κλειδί” για μερικά από τα πιο αξιόλογα έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αν ενδιαφέρεστε για την Οδύσσεια του Ομήρου, τα φιλοσοφικά κείμενα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, την ιστορία του Ηροδότου, τα ιατρικά κείμενα του Κλαύδιου Γαληνού ή την Καινή Διαθήκη, όλα αυτά ήταν γραμμένα στα ελληνικά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα αρχαία ελληνικά είναι μια μοναδική πύλη για την εκμάθηση πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών. Τα νέα ελληνικά ανοίγουν μια “πόρτα” στην επικοινωνία με πολύ δυναμικούς και φιλόξενους ανθρώπους με πλούσιο και ζωντανό πολιτισμό», ενώ επισημαίνει πολλές ελληνικές λέξεις που έχουν εδραιωθεί και σε άλλες γλώσσες.

