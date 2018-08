Οι θυσίες των τελευταίων 10 ετών στην Ελλάδα δεν θα αποδειχθούν μάταιες. Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις για να εκσυγχρονηθεί μία χώρα.

Μιλώντας για την κρίση στην Ελλάδα ανέφερε ότι το τέλος της κρίσης στην χώρα μας, αποτελεί τέλος της κρίσης και για την Ευρωζώνη.

«Στην Ελλάδα κάναμε πολλά. Το τέλος της κρίσης στην Ελλάδα σημαίνει το τέλος της κρίσης για την Ευρωζώνη. Έχουμε υγιέστερα δημοσιονομικά στην Ευρώπη.»

Αναφερόμενος στην ενισχυμένη εποπτεία επίσης ανέφερε στους λόγους που προβλέφθηκε λέγοντας ότι:

«Η ενισχυμένη εποπτεία προβλέφθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ΕΕ ότι θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις. Δεν θα επιβάλουμε όμως οποοιδήποτε μέτρο ή απόφαση.»

The conclusion of the stability support programme marks an important moment for #Greece and Europe. 🇬🇷🇪🇺@pierremoscovici https://t.co/PGen6Vf5zu

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 20, 2018