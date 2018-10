Ορκίστηκε μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ο Μπρετ Κάβανο

Ορκίστηκε μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το Σάββατο ο 53χρονος Μπρετ Κάβανο, ενώ ο διορισμός του επικυρώθηκε με 50 υπέρ ψήφους και 48 κατά, με τη Γερουσία να είναι πιο διχασμένη από ποτέ άλλοτε.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του διορισμού του στη Γερουσία περίπου 2.000 διαδηλωτές και κατά κύριο λόγο γυναίκες, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο, με αρκετά άτομα να περνάνε ακόμα και τις μπάρες. Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει και να συλλάβει δεκάδες διαδηλωτές.

Την ικανοποίησή του για τον διορισμό του Κάβανο, εξέφρασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018