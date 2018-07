Οργή ΗΠΑ για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν | «Έσχατη προδοσία»

Σφοδρές αντιδράσεις των ΗΠΑ για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, μια συνάντηση που διήρκεσε δύο ώρες και στη συνέχεια ακολούθησαν οι κοινές δηλώσεις στον Τύπου.

Τα πυρά των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν υπάρχει λόγος να μην πιστεύει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αλλά εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν όταν του δηλώνει ότι η χώρα του δεν είχε καμία ανάμειξη στην προεκλογική διαδικασία το 2016 .

«Έχω ΜΕΓΑΛΗ εμπιστοσύνη στους ανθρώπους ΜΟΥ των μυστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, επίσης αναγνωρίζω ότι για να χτίσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον, δεν μπορούμε να εστιάζουμε αποκλειστικά στο παρελθόν – καθώς οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου, πρέπει να τα πηγαίνουν καλά», έγραψε ο κ. Τραμπ στο Twitter.

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018

