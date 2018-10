Ομηρία στην Κολωνία, στον κεντρικό σταθμό τραίνων

Το μεσημέρι της Δευτέρας, βγήκε η είδηση για ομηρία στην Κολωνία, την οποία λίγο αργότερα επιβεβαίωσαν και οι Αρχές της Γερμανίας.

Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, ενώ όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Reuters, η ομηρεία λαμβάνει χώρα στα McDonald’s είτε σε ένα κοντινό φαρμακείο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια γυναίκα πιθανότατα κρατείται. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία έχει κλείσει ολόκληρη την περιοχή. Εν τω μεταξύ, το Bild αναφέρει ότι η Αντιτρομοκρατική σπεύδει αμέσως στο σημείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έπεσαν και πυροβολισμοί. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα αν έχουν τραυματιστεί άνθρωποι ή αν κάποιος έχασε τη ζωή του.

A man threatens a woman in a pharmacy at Breslauer Platz in Cologne.

Fire department and police at #BreslauerPlatz #Cologne Police Cologne says: "We currently have no evidence of #shots"! pic.twitter.com/7te67mchZ6

— Michael (@MichaelTrtzsch1) October 15, 2018