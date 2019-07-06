Αυτά είναι τα πρόσωπα που διεκδικούν την ψήφο των κατοίκων της Αττικής στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Αναλυτικά όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές σε Αθήνα και Αττική.
Πώς πάνε οι σταυροί προτίμησης;
- Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας ως και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.
- Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις ως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.
- Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ ως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς, και
- Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.
Ο μεγαλύτερος αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών, στις βουλευτικές εκλογές 2019, απαντάται στην Α’ Αθηνών και τη Β1 Εκλογική περιφέρεια βορείου τομέα Αθηνών, όπου οι εκλογείς μπορούν να βάλουν μέχρι και 4 σταυρούς.
Δες εδώ πού ψηφίζεις.
Αναλυτικά η λίστα με τους υποψήφιους βουλευτές των βασικών κομμάτων:
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ, ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ, ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΑΝΝΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΚΗΣ, ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ, ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ, ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΚΕΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
ΚΙΝΑΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ (ΖΕΦΗ), ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΛΑΙ ΦΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ, ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ (ΦΩΝΗ), ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΚΕ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ), ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ), ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ), ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΕΥΑ, ΜΗΤΙΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ), ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ), ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ), ΤΣΟΥΝΑΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΜΕΡΑ25
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ), ΒΑΒΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΗΣ, ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΡΕΒΕΝΙΩΤΗ ΠΑΟΛΑ (ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ), ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΣΙΩΚΟΥ ΗΡΩ, ΒΡΕΤΤΟΥ ΝΤΕΠΥ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Β1 βορείου τομέα Αθηνών
ΣΥΡΙΖΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ, ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ, ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ, ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ), ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ), ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ(ΝΑΝΗ), ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ, ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΠΟΛΗΤΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ, ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΦΕΤΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΙΝΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΗΚΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΙΝΑΛ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (ΡΕΝΙΑ), ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ, ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ), ΠΑΤΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΑ)
ΚΚΕ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΒΑΚΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΈΛΣΑ), ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ), ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, ΛΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ), ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ), ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΣΙΓΚΑ – ΣΑΡΑΝΤΕΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ – ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ), ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΡΑ25
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ), ΓΟΥΛΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ, ΈΝΤΜΑΝ ΈΡΙΚ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΖΑΧΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΣΑΚΗΣ), ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ, ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΜΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Β2 δυτικού τομέα Αθηνών
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΟΔΟΥ-ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ, ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ, ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΟΥΚΗΣ, ΡΑΝΙΑ ΣΑΓΙΑΚΟΥ, ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΕΥΗ ΤΟΤΩΝΗ
ΚΙΝΑΛ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΠΕΝΤΖΟΣ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ), ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ), ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ, ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ), ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΚΕ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ), ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ), ΚΟΥΡΕΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΤΣΙΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΕΡΑ25
ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ, ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, KΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΧΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΕΦΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
Β3 νοτίου τομέα Αθηνών
ΣΥΡΙΖΑ
ΑΛΑΤΣΗ-ΦΡΑΙΛΙΧ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ, ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, ΤΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ, ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ, ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΡΕΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ, ΝΤΟΡΑ ΠΑΛΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ, ΤΕΛΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΙΤΗ ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΚΙΝΑΛ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ, ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ, ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ, ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΚΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΡΑΠΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ), ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΒΟΥΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ, ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ), ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ), ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΡΩΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ), ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ, ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ), ΧΙΩΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΜΕΡΑ25
ΑΝΤΥΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΒΑΡΔΑΜΙ ΠΑΤΙ, ΒΟΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΙΟΒΑΝΟΥ ΈΦΗ, ΚΑΡΑΜΕΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ, ΚΟΡΛΙΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΞΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΡΙΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΤΣΙΡΤΑΒΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΆΝΝΑ, ΠΛΑΤΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΑΓΑΠΗ, ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ, ΧΟΡΤΗ ΚΑΙΤΗ
Ανατολική Αττική
ΣΥΡΙΖΑ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ), ΒΑΡΕΛΗ- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ, ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ, ΝΤΕΛΑΚΗ ΛΙΑ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ), ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ, ΧΑΡΑ ΞΑΝΘΗ, ΤΑΚΗΣ ΦΥΣΣΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣ
ΚΙΝΑΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ), ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ), ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. Δημητρίου
ΚΚΕ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ), ΓΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ), ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΕΡΑ25
ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕΤΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ), ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
Δυτική Αττική
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ, ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΚΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΟΥΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΠΑΝΑΚΗ
ΚΙΝΑΛ
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΚΕ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ), ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΡΑ25
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΘΕΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α’ Πειραιώς
ΣΥΡΙΖΑ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ, ΝΟΝΗ ΔΟΥΝΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΓΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ, ΖΩΗ ΡΟΥΣΣΟΥ
ΚΙΝΑΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΤΑΚΗΣ), ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΡΟΥΛΑ), ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ – ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΤΙΝΑ), ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ιακώβου
ΚΚΕ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ), ΚΑΡΠΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΟΥΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΕΡΑ25
ΚΑΝΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΟΛΑ), ΠΑΡΤΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΑΝΑΗ, ΣΥΡΕΒΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Β’ Πειραιώς
ΣΥΡΙΖΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ, ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ), ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ), ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ, ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ, ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΙΝΑΛ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ), ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΛΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ), ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – ΝΤΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΚΕ
ΑΓΓΕΛΙΝΙΑΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ, ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΕΡΑ25
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΚΑΝΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΠΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΤΑΝΤΣΕΦΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ