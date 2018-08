Όλοι μιλούν για το νέο reaction του Facebook αλλά γιατί;

LIKE US ON FACEBOOK

Όλοι μιλούν για το νέο reaction του Facebook το οποίο προκάλεσε έναν μικρό πανικό και οι χρήστες μπερδεύτηκαν. Αλλά γιατί;

Το νέο reaction του Facebook ήταν ένα αεροπλανάκι. Και λέμε ήταν γιατί τώρα απλά εξαφανίστηκε. Τι έγινε με το νέο reaction του Facebook και τι απάντησε η εταιρεία;

Πολλοί εντόπισαν το νέο reaction του Facebook αλλά όχι όλοι. Και τότε ξεκίνησε το πάρτι! Όλοι ήθελαν το νέο reation ενόψει Καλοκαιριού μάλλον, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν τι σημαίνει. Γιατί, δηλαδή, να κάνει κάποιος reaction ένα αεροπλανάκι; Τι ακριβώς θα σημαίνει να σου κάνει η κολλητή, ο πρώην ή κάποιος που δεν γνωρίζεις reaction ένα αεροπλανάκι;

Παρ’ όλα αυτά οι χρήστες ήθελαν το συγκεκριμένο reaction και το ζητούσαν απεγνωσμένα. Και σε αυτό το σημείο βγήκαν πολλά trolls που σου έλεγαν πως μπορείς να το αποκτήσεις κι εσύ και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσεις. Τα οποία φυσικά δεν ισχύουν όπως αποδείχθηκε αργότερα με την ανακοίνωση από το Facebook.

Learn how to do the "Plane Reaction" in Facebook ✈️#AddPlaneReact https://t.co/W2gdpxfnNF — Wailay Log (@wailaylog) July 31, 2018

Μάλιστα, μέσα σε λίγες ώρες είχαν δημιουργηθεί και τα hashtags #addplane και #addairplane.

You can plane react on Facebook for some reason pic.twitter.com/7VQ9A2ryZ7 — Sara (@Sarafromschool) July 31, 2018

Μόλις το Facebook αντιλήφθηκε τον χαμό και τη σύγχυση που προκλήθηκε, προέβη σε σχετική ανακοίνωση. Όπως ανέφερε το Facebook όλα ήταν ένα λάθος!

«Αυτό (σ.σ.: το αεροπλανο) ήταν μέρος ενός hackathon μεταξύ εργαζομένων. Δεν ήταν για… απογείωση. Ζητούμε συγνώμη», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση αφήνοντας πολλούς παραπονεμένους και απογοητευμένους.

The plane react from Facebook is gone 😔 Gone, but not forgotten #AddPlaneReact — Sean-Paul Connaghan (@SeanPaulinhoooo) August 1, 2018

Άλλοι πάλι θεωρούν πως το Facebook δεν κάνει τέτοια μικρολαθάκια και ίσως δοκιμάζει κάτι καινούργιο, ένα καινούργιο reaction που θα μπορείς να πατάς στα posts των διαδικτυακών σου φίλων. Who knows;

Εμείς για ό,τι καινούργιο βγαίνει θα συνεχίζουμε να σε ενημερώνουμε για να….έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και να μην πέφτεις θύμα “απάτης”!

