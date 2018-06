Οι πρώτες αντιδράσεις από ΝΑΤΟ, ΕΕ και Νίμιτς για τη συμφωνία Τσίπρα- Ζάεφ

Μετά την ολοκλήρωση των διαγγελμάτων του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του ομόλογού του, Ζόραν Ζάεφ, όπου ανακοίνωσαν τη συμφωνία για την ονομασία της ΠΓΔΜ, η οποία θα είναι το Severna Makedonija, δηλαδή το Βόρεια Μακεδονία, ήρθαν και οι πρώτες αντιδράσεις από ΝΑΤΟ, ΕΕ και Νίμιτς.

Με μήνυμά του στο Twitter, o Ντόναλντ Τουσκ έσπευσε να συγχαρεί και τις δύο πλευρές. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγραψε ότι:

Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στους πρωθυπουργούς Τσίπρα και Ζάεφ. Κρατάω σταυρωμένα τα δάχτυλά μου. Χάρη σε εσάς, το απίθανο γίνεται πιθανό.

Sincere congratulations to PM @tsipras_eu and PM @Zoran_Zaev . I am keeping my fingers crossed. Thanks to you the impossible is becoming possible.

Από την πλευρά του ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καλωσόρισε θερμά τη συμφωνία που επετεύχθη, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική: «Είναι μια ιστορική συμφωνία, που αποδεικνύει ότι τα πολλά χρόνια υπομονετικής διπλωματίας και την προθυμία αυτών των δύο ηγετών να επιλύσουν μια διαφορά που έχει επηρεάσει την περιοχή για πάρα πολύ καιρό».

Ταυτόχρονα ο ίδιος ζήτησε από τις δύο χώρες να ολοκληρώσουν τη συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών:

Αυτό θα βάλει τα Σκόπια στο μονοπάτι για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Και θα βοηθήσει να εδραιωθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των δυτικών Βαλκανίων

I welcome the historic agreement by @tsipras_eu & @Zoran_Zaev on the name dispute between Athens and Skopje. I thank them for their will to solve a dispute which has affected the region for too long & call on both countries to finalise the agreement. https://t.co/EuDQcI1AYe pic.twitter.com/BnSwod1IS2

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 12, 2018