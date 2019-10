Οι πολιτικές υγείας στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου POLITEIA του ΕΟΠΕ

LIKE US ON FACEBOOK

Ένας από τους σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσε να καταστεί και ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα, προσελκύοντας και αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη που προσεγγίζουν και το μισό δις. Οι πολιτικές υγείας στο επίκεντρο στο διεθνές συνέδριο POLITEIA του ΕΟΠΕ.

Εντούτοις, από τις έρευνες που αναπτύχθηκαν στο Διεθνές Συνέδριο των Πολιτικών Επιστημόνων, που διεξήχθη στο Ζάππειο Μέγαρο, με τίτλο Europe at the Crossroads: Leadership,Challenges and State of Play και στην ενότητα οικονομία της υγείας, προκύπτει ότι για την σωστή προσέλκυση επενδύσεων και θετικών αποτελεσμάτων για τα δημοσιονομικά της χώρας επιβάλλεται, ένας κεντρικός συντονισμός και ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε η προσπάθεια να είναι ολοκληρωμένη και αποδοτική.

Στα παραπάνω συμπεράσματα κατέληξαν, μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες σε στρογγυλή τράπεζα με επίκεντρο τις πολιτικές υγείας, που πραγματοποιήθηκε στο διεθνές συνέδριο POLITEIA : an international conference of political scientists, το οποίο διεξήχθη στις 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2019.

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), συγκέντρωσε στον ίδιο χώρο πάνω από 150 ερευνητές διάφορων ειδικοτήτων και τομέων, για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές που αφορούν την καθημερινότητα και εν γένει την ζωή των σύγχρονων κοινωνιών.

Στην ενότητα για τις πολιτικές Υγείας, προέδρευαν η Ιατρός Ενδοκρινολόγος Δρ. Παρή Ράπτη , Αντιπρόεδρος του Διεπιστημονικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Βοζίκης , Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ενώ στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΕ., κος Συμεών Σιδηρόπουλος.

Τα οικονομικά και οι πολιτικές υγείας θεωρούνται από τους βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησης και παραγωγής επιστημονικού προϊόντος από τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων. Ένας μεγάλος αριθμός στελεχών του Οργανισμού ασχολούνται με τις πολιτικές της υγείας, με καθοδήγηση από πολύ έμπειρα στελέχη του χώρου

Στο πλαίσιο της συνεδρίας, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων ερευνητικές εργασίες πολύ σημαντικών καθηγητών, που αφορούν σε τομείς όπως ο ιατρικός τουρισμός, η εκπαίδευση στελεχών υγείας, τα οικονομικά της υγείας, η επικοινωνία υγείας και η ολική ποιότητα υγείας, που διεξήχθησαν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Στο επίκεντρο ο ιατρικός τουρισμός

Η πρώτη έρευνα που αναπτύχθηκε είχε τίτλο «Επισκόπηση της βιβλιογραφίας στον Ιατρικό Τουρισμό: περιγραφική ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ένας αισιόδοξος στόχος είναι να προσελκύσει η χώρα 100.000 ασθενείς το χρόνο, με κατά κεφαλήν κόστος 4000 ευρώ, εξασφαλίζοντας 400 εκατ. τζίρο για την ελληνική οικονομία.

Η Ελλάδα διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και τις εγκαταστάσεις για να προσελκύσει ένα τέτοιο είδος τουρισμού, παρέχοντας υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών και σχετικά ανταγωνιστικές τιμές. Παράλληλα υπάρχουν ευκαιρίες και ενδιαφέρον για να καταστεί η χώρα κέντρο ιατρικού τουρισμού, εκλείπει όμως ο στρατηγικός σχεδιασμός.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, ορισμένες από τις απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν, η δυνατότητα έκδοσης εθνικής βίζας, η μείωση του κόστους διαμονής-μεταφοράς, η διαμόρφωση ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος και η ευελιξία στην προβολή των παρόχων υγείας.

Αποτελέσματα της έρευνας, υπογραμμίζουν ότι από τους φορείς της χώρας θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες πολιτικές, όπως η βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας, να υλοποιηθούν διακρατικές συμφωνίες σε θέματα ιατρικού τουρισμού και καμπάνιες προβολής των υπηρεσιών σε άλλα κράτη.

Την έρευνα παρουσίασε ο κ. Δημήτρης Μπατάκης.

Τα ζητήματα που θα πρέπει να διευκρινιστούν, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του ιατρικού τουρισμού στη χώρα εντόπισε και ανάλυσε με μια σειρά ερωτημάτων, η Πρόεδρος της Συνεδρίας Δρ. Παρή Ράπτη, προτρέποντας την περαιτέρω διερεύνηση σε θέματα άκρως σημαντικά που άπτονται του ιατρικού και του ιαματικού τουρισμού.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο, στο σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης των ασθενών που έρχονται από το εξωτερικό, στην σχέση των Ελληνικών Νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, ιατρικών δομών, με κρατικούς ασφαλιστικούς φορείς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού.

Επίσης, έθεσε ερωτήματα για τον αριθμό των πιστοποιημένων και μη- λειτουργικών ιαματικών πηγών της Ελλάδος, ώστε και η χώρα μας να αξιοποιήσει τα οφέλη των παροχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απολαμβάνουν οι πολίτες της Ευρώπης. Έθεσε, επίσης, ερωτήματα για τις δυνατότητες ανάπτυξης δομών που αφορούν στον τομέα της φυσικής αποκατάστασης στην χώρα μας, τόσο στον τομέα συγγενών παθήσεων όσο και των μετατραυματικών προβλημάτων καθώς και στον τομέα wellness wellbeing και κατάθλιψης.

«Θα πρέπει να τεθούν όλοι οι προβληματισμοί στην Πολιτεία και να απαντηθούν, ώστε να γίνει ένας βέλτιστος προγραμματισμός και η χώρα να προχωρήσει σε ταχείες και βέλτιστες λύσεις. Και δεν αναφερόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος λειτουργεί από μόνος του, όμως θα πρέπει να τεθούν κανόνες αλλά στην Χώρα, στις δομές και στους στόχους της», ανέφερε η Δρ Παρή Ράπτη, επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο χώρος της Υγείας ενέχει σημαντικά ζητήματα λειτουργικότητας, που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό των οποιωνδήποτε στρατηγικών και πολιτικών Υγείας.

Ακολούθησε η ανάλυση έρευνας με θέμα:

«Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών παροχής ιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα», με στόχο την στοχευμένη εκπαίδευση για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, κρίνεται σκόπιμο τα εκπαιδευτικά προγράμματα να προσαρμόζονται στους στόχους του εκάστοτε Οργανισμού . Η επιμόρφωση οφείλει να είναι στοχευμένη και να αναδεικνύει τους ρόλους, τα καθήκοντα αλλά και τις ατομικές ανάγκες των καταρτιζομένων.

Αποτελεσματικές στρατηγικές στην έρευνα και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Αυτή την έρευνα παρουσίασε η κα Ιωάννα Τσαντίλη.

Ακολούθησε έρευνά με τίτλο «Επικοινωνία στον χώρο της υγείας: προβλήματα και προοπτικές».

Στην ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ ιατρών, προσωπικού νοσοκομείων και ασθενών καθώς και στα οφέλη που αυτή θα προσφέρει στην αποτελεσματικότητα των ιατρικών υπηρεσιών.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική είναι ιδιαίτερα σημαντική στο χώρο της υγείας, καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματική πρόληψη των ασθενειών, στην ενημέρωση των ασθενών , στην εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών, στην προαγωγή της υγείας, στη μείωση των ανθρώπινων και υλικών πόρων, ενώ αυξάνει το βαθμό ικανοποίησης και προάγει τα κλινικά αποτελέσματα. Την έρευνα αυτή ανέπτυξε η κα Κωνσταντίνα Μπριόλα.

Επόμενη έρευνα που αναπτύχθηκε ήταν με θέμα:

«Διοίκηση ολικής ποιότητας και ηγεσία: ένας τρόπος βελτίωσης των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα», εξετάζοντας την ανάγκη διοικητικών μεταρρυθμίσεων και εφαρμογής καλών πρακτικών για την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας.

Κρίσιμος παράγοντας για την ποιότητα στην υγεία είναι, μεταξύ άλλων, η στελέχωση με το κατάλληλο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που θα είναι προσηλωμένο στην βελτίωση των παραγόμενων υπηρεσιών και θα διαθέτει το γνωσιακό υπόβαθρο, τα κατάλληλα εργαλεία υλοποίησης και δυνατότητες ευελιξίας. Η ικανοποίηση των ασθενών με μετρήσιμα στοιχεία σε μόνιμη βάση, προσβάσιμα στους πολίτες, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αλλά και ανάθεση υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των νοσοκομείων είναι κάτι που δεν πρέπει να αμεληθεί, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υγείας και να συμπιεστεί το κόστος.

Την έρευνα παρουσίασε ο κος. Δημήτρης Κρήτας.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Βοζίκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήματα, έκλεισε το στρογγυλό τραπέζι ευχαριστώντας πρώτα απ’ όλα τους νέους επιστήμονες για την πληρότητα της παρουσίασης και την τεκμηρίωση των ευρημάτων των ερευνητικών τους εργασιών, καθώς και τους συνέδρους για την ενεργό συμμετοχή τους και το ενδιαφέρον που έδειξαν για τις θεματικές που αναπτύχθηκαν.

O κος Συμεών Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος του ΕΟΠΕ και εμπνευστής του Συνεδρίου, απεύθυνε συγχαρητήρια στο Προεδρείο, ευχαριστώντας την διακεκριμένη Ιατρό Ενδοκρινολόγο, Δρ Παρή Ράπτη και τον Αναπληρωτή Kκαθηγητή, Αθανάσιο Βοζίκη.