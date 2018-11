Οι παγκόσμιοι ηγέτες στο Παρίσι | Χειραψία Πούτιν – Τραμπ στην Αψίδα του Θριάμβου

Μπροστά από περίπου 70 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παραχώρησε ομιλία για τα 100 χρόνια από την ανακωχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να αρνηθούν «τη γοητεία που ασκούν η αναδίπλωση, η βία και η επιβολή».

Η Ευρώπη οφείλει «να οικοδομήσει την αυτονομία» της άμυνάς της μάλλον, παρά να αποκτά εξοπλισμούς που παράγονται από τις ΗΠΑ, δήλωσε νωρίτερα ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στο CNN.

«Δεν θέλω να δω τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξάνουν τον προϋπολογισμό της άμυνας για να αγοράσουν αμερικανικά ή άλλα όπλα ή υλικά προερχόμενα από τη βιομηχανία σας», δήλωσε στα αγγλικά ο Μακρόν σε απόσπασμα από την ίδια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο: «Αν αυξάνουμε τον προϋπολογισμό μας, είναι για να οικοδομήσουμε την αυτονομία μας».

Σημειώνεται ότι στο Παρίσι βρίσκεται και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με σκοπό να συμμετάσχει στους εορτασμούς, ενώ έφτασε στην τελετή συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα.

Νωρίτερα, είδαμε και τη χειραψία Πούτιν – Τραμπ στην Αψίδα του Θριάμβου στην Αψίδα του Θριάμβου, ένα από τα πιο στιγμιότυπα που συζητήθηκαν περισσότερο. Μάλιστα, οι δυο τους έφτασαν χωριστά από τους υπόλοιπους πολιτικούς ηγέτες.

Watch as Vladimir Putin gives Donald Trump a thumbs up at Armistice Day commemorations in Paris.

