Οι ευχές του Τραμπ και των Μιλγουόκι Μπακς για την 25η Μαρτίου

Προς τιμήν της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τις ευχές του, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

«Χαρούμενη ημέρα ανεξαρτησίας» έγραψε στο Twitter o Τραμπ, ενώ πρόσθεσε: «25η Μαρτίου, μια εθνική επέτειος για τον εορτασμό της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας».

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες, ο Τραμπ κάλεσε στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, σε μια δεξίωση για την εθνική επέτειο.

“President Donald J. Trump Proclaims March 25, 2018, as Greek Independence Day: A National Day of Celebration of Greek and American Democracy” https://t.co/GwSJ2UK2xD pic.twitter.com/GltMwxINA2

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018