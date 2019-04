Οι Έλληνες πολιτικοί για τη νίκη του Σάντσεθ στην Ισπανία

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Twitter, o πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι: «Η επικράτηση των προοδευτικών δυνάμεων στην Ισπανία και η κατάρρευση του δεξιού PP είναι μήνυμα ελπίδας», για να προσθέσει επίσης στη συνέχει ότι: «Ας μη βιάζονται κάποιοι να προκαταλάβουν την επικράτηση της Δεξιάς στην Ευρώπη».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε ακόμη ότι παρόλο που οι Σοσιαλιστές και οι Ποδέμος, δεν έχουν απόλυτη πλειοψηφία, ωστόσο η αύξηση των εδρών τους λειτουργεί ως ανάχωμα στην άνοδο της Ακροδεξιάς:

Σοσιαλιστές και Ποδέμος, μπορεί να μην έχουν απόλυτη πλειοψηφία, αλλά η αύξηση του συνόλου των εδρών τους, βάζει ανάχωμα στην ανησυχητική άνοδο της Ακροδεξιάς και προεξοφλεί τη συνέχεια της προοδευτικής διακυβέρνησης στην Ισπανία

Έμπνευση ήταν για τη Φώφη Γεννηματά η νίκη του Πέδρο Σάντσεθ στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία. Η ίδια σε μια σειρά από tweets που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό έδωσε συγχαρητήρια στον ηγέτη των Σοσιαλιστών, γράφοντας ότι: «Συγχαρητήρια @sanchezcastejon η νίκη σου είναι έμπνευση για όλους μας. Η νίκη των Σοσιαλιστών στις εκλογές στην Ισπανία αποτελεί μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας για την προοδευτική Αλλαγή στην Ευρώπη», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ήττα των συμμάχων του Αλέξη Τσίπρα:

Μετά και τη νίκη στη Φινλανδία, τα Σοσιαλιστικά κόμματα αναδεικνύονται ως η λύση απέναντι στην κρίση που οδηγούν οι συντηρητικές πολιτικές και τα κόμματα της δεξιάς. Ως ο κύριος αντίπαλος απέναντι στην Ακροδεξιά, αλλά και το λαϊκισμό, όπως των συμμάχων του κ. Τσίπρα που χθες υπέστησαν δεινή ήττα

Ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης σε ανάρτησή του στο Twitter έδωσε έμφαση στην άνοδο των Ciudadanos σε τρίτη δύναμη:

Οι εκλογές στην Ισπανία έδειξαν πως το προοδευτικό κέντρο είναι στο Κέντρο των Ευρωπαϊκών εξελίξεων. Οι @CiudadanosCs είναι 3η δύναμη με αύξηση των ποσοστών τους όταν τόσο τα παλιά κόμματα όσο & οι λαϊκίστικες δυνάμεις δεν πείθουν. Στην πολιτική χρειάζονται #AlithiesMono

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε δική του ανάρτηση στο Twitter σημείωσε ότι «στα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την Ισλανδία, τη Σκανδιναβία και τις Βόρειες Χώρες, έρχεται να προστεθεί αυτό της Ισπανίας, με επικεφαλής τον σύντροφο και καλό φίλο Πέδρο Σάντσες και το μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς PSOE», ενώ δίνει και τα συγχαρητήρια του στον ηγέτη των Σοσιαλιστών.

Another encouraging result for socialists coming from Spain, with SI member PSOE and dear comrade @sanchezcastejon. European citizens, once again, chose values over fear. Congratulations Pedro!

