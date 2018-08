Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το ΑΠΕ, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί συζητούν και περιγράφουν πώς πραγματοποιήθηκε η σύλληψή τους, κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους στη πατρίδα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.

Το βίντεο δείχνει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς να συζητούν με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο και τον υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο, οι οποίοι συνόδευαν τους δύο στρατιωτικούς στην Ελλάδα μετά από 167 ημέρες κράτησης στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Τουρκία.

Στα πλάνα φαίνεται ο Άγγελος Μητρετώδης να περιγράφει τις στιγμές κατά τη σύλληψή τους, αλλά και να προσπαθεί να δείξει πώς ήταν ο χώρος και πόσο δύσκολο ήταν να κατανοήσουν το εάν βρίσκονται ή όχι σε ελληνικό έδαφος.

Σημειώνεται ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί είχαν υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή ότι ακολούθησαν ίχνη, τα οποία νόμιζαν πως ανήκαν σε παράνομους μετανάστες, ενώ ο Άγγελος Μητρετώδης είχε δηλώσει ότι ανέβηκε σε ένα υπερυψωμένο σημείο προκειμένου να τραβήξει με το κινητό τα ίχνη που είχε εντοπίσει μαζί με τον λοχία Δημήτρη Κούκλατζη πάνω στη συνοριακή γραμμή και έμοιαζαν να ανήκουν σε παράνομους μετανάστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά από συνομιλίες με κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές, το παρασκήνιο απ’ την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα πλούσιο.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος και η οικονομική κρίση που διέρχεται η Τουρκία. Με τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος άρχισε να συνειδητοποιεί τη σημασία των καλών σχέσεων γειτονίας με την Ελλάδα και κατ΄επέκταση την Ευρώπη.

«Είχαμε σταθερή γραμμή και δικαιωθήκαμε, η ελληνική διπλωματία έκανε τη δουλειά της σωστά», αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ίδιοι προσθέτουν ακόμη ότι εκτός από τις επαφές σε επίπεδο κορυφής που είχε ο Αλέξης Τσίπρας, καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά και των διπλωματών που ανέφερε ο ίδιος το βράδυ της Τρίτης.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των κ. Καμμένου και Κουβέλη, αλλά και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη, καθώς επίσης και ο επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Ευάγγελος Καλπαδάκης.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει το Non Paper για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών:

Το πλαίσιο και οι ενέργειες που οδήγησαν στην απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών:

1. Έχοντας πάντα ως απαρέγκλιτη προτεραιότητα την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο ακέραιο, η Ελλάδα επέμεινε σταθερά στο δρόμο της διπλωματίας, διατηρώντας ανοιχτούς πολυεπίπεδους διαύλους με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια, γνωρίζοντας ότι έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία αυτήν την περίοδο.

Κρίσιμες στο πλαίσιο αυτό ήταν:

2. Στο πλαίσιο αυτών των διμερών σχέσεων, εντάθηκαν οι επαφές μέσω όλων των υφιστάμενων διαύλων (Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών, Ελληνικές Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές στην Τουρκία, Α/ΓΕΕΘΑ) προς την Τουρκία για την απελευθέρωση των δυο στρατιωτικών και αναδείχτηκαν οι επιπτώσεις που είχε η παράνομη κράτηση τους.

Κυρίως, το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, στο περιθώριο της Συνόδου ΝΑΤΟ, η οποία κράτησε πάνω από 1,5 ώρα. Μία συνάντηση την οποία ορισμένα ΜΜΕ στη χώρα μας, μέσα στον αντιπολιτευτικό τους οίστρο, έσπευσαν τότε να χαρακτηρίσουν ως αποτυχία.

Τη στιγμή μάλιστα που έπειτα από εκείνη τη συνάντηση ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει: «Κατ’ αρχάς τα λόγια μου είναι μετρημένα, ωστόσο πρέπει να σας πω ότι βγαίνοντας από τη συνάντηση έχω περισσότερες ελπίδες από ότι πριν μπω στη συνάντηση αυτή. Δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση, γι’ αυτό διήρκησε σχεδόν δύο ώρες».

Ενώ στη συνέχεια, είχε αναφέρει σχετικά με τη συζήτηση που έγινε για το ζήτημα των δύο στρατιωτικών, στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο:

«Στον Πρόεδρο Ερντογάν, έδωσα να καταλάβει ή ελπίζω τουλάχιστον, ότι το ζήτημα των οκτώ δεν μπορεί να συσχετίζεται με το ζήτημα των δύο. Είναι άλλο θέμα όταν κάποιος ζητά άσυλο και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και βεβαίως υπεύθυνη για τις αποφάσεις είναι η ανεξάρτητη σε ένα κράτος δικαίου, όπως η Ελλάδα, δικαιοσύνη και άλλο

ζήτημα είναι αυτό που αφορά τη σύλληψη και την κράτηση δύο στρατιωτικών που κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας, που αφορά την επίβλεψη των συνόρων, πέρασαν κατά λάθος, κατά κάποια μέτρα στην άλλη πλευρά. Και εν τοιαύτη περιπτώσει αυτό που η ελληνική πλευρά ζητάει δεν είναι κάποια χάρη, αλλά να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και

βεβαίως εφόσον οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, που δεν έχουν διαπράξει, να οριστεί η προβλεπόμενη διαδικασία, να δικαστούν και εν πάση περιπτώσει να μπορέσουν να επιστρέψουν στις οικογένειες τους».

Είναι προφανές τόσο δια της δήλωσης του Πρωθυπουργού όσο και εκ του αποτελέσματος τελικά, ότι για το ζήτημα αυτό η Ελλάδα ουδέποτε μπήκε σε παζάρια. Τονίστηκε ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και ότι για τους 8 Tούρκους στρατιωτικούς οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο πραξικόπημα, ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τη δικαιοσύνη διαδικασίες. Την ίδια στιγμή που φυσικά, υποστηρίχτηκε σταθερά η θέση αρχών της χώρας μας ότι πραξικοπηματίες δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα. Η συσχέτιση αυτών με τους δύο στρατιωτικούς, δεν υπήρξε ποτέ ωw επιλογή για την ελληνική κυβέρνηση, αντιθέτως η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε μόνο από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

3. Η Ελλάδα ανέδειξε σταθερά και δυναμικά το ζήτημα στις συνομιλίες με τους συμμάχους και εταίρους της και σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora, ώστε να ασκήσει επιπλέον πίεση για επίλυση του ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα για την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας, εντάχθηκε στα Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβούλιου, σε Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, τέθηκε επιτακτικά από τους Προέδρους Τουσκ και Γιούνκερ στη Σύνοδο της Βάρνας, ενώ αναδείχτηκε επίμονα στο ΝΑΤΟ, τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ενώ τέλος, το ζήτημα τέθηκε επανειλημμένως στις γερμανοτουρκικές και αμερικανοτουρκικές συνομιλίες ενώ τέθηκε και στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν τον Απρίλιο, αφού λίγες μέρες πριν είχε αναφερθεί σχετικά ο Πρωθυπουργός σε επικοινωνία του με τον Ρώσο Πρόεδρο.

4. Σημαντικός παράγοντας στην επίλυση του ζητήματος κατά την παρούσα περίοδο είναι και η προσπάθεια της Τουρκίας να επανεκκινήσει τις σχέσεις της με την ΕΕ και τα κράτη μελή της (αποκατάσταση σχέσεων με Ολλανδία, συνάντηση με Μέρκελ, προσέγγιση Αυστρίας), σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίση. Η Τουρκία προέβη σε αυτή την κίνηση αναγνωρίζοντας ότι το ανωτέρω ζήτημα είχε – μετά από τις ανωτέρω ελληνικές ενέργειες – καταστεί καίριας σημασίας για την επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Τα συγχαρητήρια στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε μέσα από μια ανάρτηση στο Twitter, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Πάιατ, μετά την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Ο ίδιος ανέβασε ακόμη στην ανάρτηση και δημοσίευμα με δήλωσή του από τις 16 Μαΐου 2018, όπου τόνιζε ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί που κρατούνταν στην Τουρκία, «έπρεπε να είχαν επιστρέψει» στην πατρίδα.

Congratulations to all my colleagues at @GreeceMFA https://t.co/BfZBzRQjgx

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 15, 2018