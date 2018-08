Όχημα έπεσε πάνω στην περίφραξη του βρετανικού Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το όχημα έπεσε με φόρα πάνω στην περίφραξη του βρετανικού Κοινοβουλίου ενώ οι εικόνες που μεταδόθηκαν στα social media δείχνουν τις αστυνομικές δυνάμεις να κινούνται προς την είσοδο του Κοινοβουλίου.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τη βρετανική Αστυνομία, έχει συλληφθεί.

Ωστόσο, έχουν τραυματιστεί πεζοί, αλλά και ποδηλάτες, καθώς ο οδηγός παρέσυρε άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή πριν πέσει με δύναμη πάνω στον φράχτη του βρετανικού Κοινοβουλίου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή. Ορισμένοι πεζοί τραυματίστηκαν. Αστυνομικοί παραμένουν στην περιοχή

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018