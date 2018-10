Ο Ζάεφ βρήκε τους «80» και πέρασε τη συμφωνία των Πρεσπών | Τα πρώτα μηνύματα

Κι ενώ επικρατούσε ένα κλίμα αβεβαιότητας, τελικά η συμφωνία των Πρεσπών πέρασε από τη Βουλή της ΠΓΔΜ στην πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία. Ο κ. Ζάεφ εξασφάλισε την πλειοψηφία της Βουλής, τα δύο τρίτα που απαιτούνταν κατά την ψηφοφορία για την τροποποίηση του Συντάγματος.

Η τροποποίηση του Συντάγματος της γειτονικής χώρας είναι και η τελευταία υποχρέωση για να κυρωθεί η συμφωνία από τη μεριά της ΠΓΔΜ.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία στη Βουλή ο κ. Ζάεφ χαρακτήρισε τη μέρα ιστορική.

Μαζί γράψαμε ιστορία.Το ταξίδι μας για ένα καλύτερο μέλλον, για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ξεκίνησε…Το κοινοβούλιο ακολουθώντας την θέληση του λαού μας, με πλειοψηφία 2/3 εξασφάλισε να διαβούμε τις ανοικτές πύλες προς τις μεγαλύτερες ενώσεις της Δύσης και του κόσμου

Παράλληλα, σημείωσε ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί και η κοινοβουλευτική διαδικασία για την εναρμόνιση των τροπολογιών του Συντάγματος και διαβεβαίωσε πως θα εργαστεί για τη «συμφιλίωση, τη συγχώρεση και την εθνική ενότητα».

Ιδιαιτέρως θέλω να συγχαρώ τους βουλευτές από τις τάξεις του VMRO –DPMNE που επέδειξαν θάρρος , έβαλαν πάνω από το κομματικό συμφέρον το συμφέρον της χώρας και ψήφισαν ναι

Μετά την ψηφοφορία, το VMRO διέγραψε τους 7 βουλευτές που ψήφισαν υπέρ και ενήργησαν κόντρα στη θέση του κόμματος.

Οι επτά βουλευτές που ενήργησαν κόντρα στη θέση του κόμματος και των πολιτών απογοήτευσαν εμένα, το κόμμα και την πατρίδα. Πρέπει να ζήσουν με αυτό. Για αυτό η εκτελεστική επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως και τους απέκλεισε από το κόμμα

Όπως κατήγγειλε ο επικεφαλής του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, σε κάποιους από αυτούς υποσχέθηκαν αμνηστία, προσθέτοντας πως «ίσως να έπεσαν και μετρητά στο τραπέζι, αλλά σαν άνθρωπος δεν μπορώ να δικαιολογήσω ή να κατανοήσω τις ενέργειές τους».

Να σημειώσουμε ότι πριν από την ψηφοφορία το κόμμα είχε καταγγείλει ότι πρόσφεραν έως και 2 εκατ. ευρώ σε βουλευτές, προκειμένου να στηρίξουν την πρόταση της κυβέρνησης.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Έλληνας πρωθυπουργός έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Σκοπιανό ομόλογό του, λέγοντας πως έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για ένα μέλλον ειρήνης και ευημερίας.

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!

Αυτό, όμως, που θα συζητηθεί είναι το tweet του Πάνου Καμμένου μετά την ψηφοφορία, ο οποίος σημείωσε πως ντρέπεται που στην Ευρώπη όποιος συμμορφώνεται παίρνει «μπόνους» 2.000.000 ευρώ μαύρο χρήμα.

Σε αυτό το tweet απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος των Σκοπίων, ο οποίος κάλεσε τον κ. Καμμένο να μη διαδίδει fake news.

Dear Mr. Kammenos , please be informed that you have shared fake news already officially denied by our Government. In the spirit of democracy and good diplomacy lets work for the friendship between our countries.

— Миле Бошњаковски (@portparolVRM) October 19, 2018