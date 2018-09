Ο «Ξενοφών» μετατρέπεται σε μεσογειακός κυκλώνας | Video

Ο μεσογειακός κυκλώνας στην Ελλάδα έχει σημαντικές πιθανότητες να «χτυπήσει» τη χώρα μας από το βράδυ της Πέμπτης με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα το Σαββατοκύριακο.

Όπως δήλωσε και η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), η πιθανότητα να σχηματιστεί ο μεσογειακός κυκλώνας στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη.

Σύμφωνα με το meteo, η κίνηση του κυκλώνα αναμένεται να ακολουθήσει ανατολική πορεία, επηρεάζοντας με ισχυρές βροχές και πολύ θυελλώδεις ανέμους μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου και της Κρήτης το πρωινό του Σαββάτου 29 Σεπτεμβρίου, στη συνέχεια την Αττική, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μέχρι το πρωί της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν τα Δωδεκάνησα.

Latest ICON-EU model by @wxcharts showing the #medicane's track across central Med into Greece on Saturday and then across Rhodes island into SW Turkey on late Sunday. Severe winds and flash floods are expected!

