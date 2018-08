Ο Τζόκοβιτς αποθεώνει τον Τσιτσιπά: «You deserved it, file mou»

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο Νο1 τενίστας στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ο νικητής του φετινού Wimbledon. Όπως είναι ευνόητο, το σχόλιο αυτό είναι πολύ τιμητικό για τον Έλληνα τενίστα. Να αναφερθεί ότι ο Τσιτσιπάς είναι αυτός που απέκλεισε τον Τζόκοβιτς στον 3ο γύρο του Masters του Τορόντο. Ο Τζόκοβιτς για τον Τσιτσιπά μίλησε με τα καλύτερα λόγια και τον συνεχάρη για την νίκη του.

Η νίκη αυτή σχολιάστηκε όπως είναι φυσικό από τον διεθνή Τύπο. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων σε δημοσίευμα που εξέδωσε αναφέρει ότι: «Η αποκάλυψη Τσιτσιπάς κάνει τον Τζόκοβιτς να υποφέρει» τονίζοντας ότι «αν και δεν έχει κερδίσει κανένα τίτλο, ο Ελληνας Στέφανος Τσιτσιπάς δημιούργησε αίσθηση στον 3ο γύρο του Masters του Τορόντο αποκλείοντας το πρώην Νο1 του κόσμου και πρόσφατου νικητή του Wimbledon Νόβακ Τζόκοβιτς, έχοντας αφήσει εκτός ήδη το Νο 8, Ντομινίκ Τιμ στον προηγούμενο γύρο».

First ever win over Djokovic.

First time into a Masters 1000 quarter-final.@StefTsitsipas scores massive win over Djokovic 6-3 6-7(5) 6-3.#RogersCup pic.twitter.com/V73JsabbVg

