Ο Τραμπ υπερασπίζεται την Google: Η εκμετάλλευση των ΗΠΑ από την Ε.Ε. δεν θα συνεχιστεί

O Τραμπ υπερασπίζεται την Google στο νέο του Twitter post, γράφοντας: «Σας το είπα! Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμο πέντε δις δολαρίων σε μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις μας, τη Google. Έχουν πραγματικά εκμεταλλευθεί τις ΗΠΑ, αλλά όχι για πολύ ακόμα».

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018