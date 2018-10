Ο Τραμπ πήγε τουαλέτα αλλά κάτι ξέχασε…Και έγινε viral! (Video)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα video με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μου πεις πρώτη φορά είναι; Όχι! Αυτό το viral video με τον Τραμπ, το πιο πρόσφατο, θα σε κάνει λίγο να ταυτιστείς, να δείξεις λίγη συμπόνια….

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε τουαλέτα και κόλλησε στο παπούτσι του ένα κομμάτι χαρτί υγείας. Έχει συμβεί σε όλους απλά στην περίπτωση του Προέδρου των ΗΠΑ υπήρχαν και μερικές κάμερες που το κατέγραψαν. Και έτσι απλά έγινε viral..

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει τη σκάλα του AirForce 1 και ένα κομμάτι χαρτί υγείας παραμένει κολλημένο στο παπούτσι του για όση ώρα περπατά. Και μπορεί ο ίδιος να μην το είχε αντιληφθεί, αλλά όλοι οι υπόλοιποι (για να μην πούμε όλος ο πλανήτης και ακουστούμε υπερβολικοί) το είδαν.

Τι κι αν οι «άνδρες» του ήταν πολλοί; Κανένας δεν μπήκε στον κόπο να τον ενημερώσει ή να του το αφαιρέσει. Νομίζω άδικα τους πληρώνεις κ. Τραμπ…Κανείς δεν τον ενημέρωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρούσε ανενόχλητος. Το video γρήγορα έγινε viral με τους χρήστες του διαδικτύου να το κοινοποιούν σε όλα τους τα social media.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq

— Joel Franco (@OfficialJoelF) October 5, 2018