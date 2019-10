Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του ISIS είναι νεκρός

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την είδηση που έκανε τον γύρο του διαδικτύου απ’ το πρωί της Κυριακής και με επίσημη ανακοίνωσή του λίγες ώρες αργότερα ανέφερε ότι ο αρχηγός του ISIS είναι νεκρός.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος με διάγγελμά του ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του ISIS είναι νεκρός και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αμερικανικής επιχείρησης στη Συρία, το βράδυ του Σαββάτου.

«Την περασμένη νύχτα οι ΗΠΑ οδήγησαν τον υπ’ αριθμόν έναν ηγέτη τρομοκρατών στη Δικαιοσύνη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ακόμη ότι ο επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, σκοτώθηκε πυροδοτώντας τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ακόμη ότι ο Αλ Μπαγκντάντι πέθανε «σαν σκυλί» και «σαν δειλός», ενώ σημείωσε ακόμη ότι «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εξάλειψη του Ισλαμικού Κράτους». «Ήταν ένας αρρωστημένος αχρείος άνθρωπος και τώρα έφυγε», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι:

Ο φονιάς, που προσπαθούσε τόσο σκληρά να εκφοβίσει άλλους, πέρασε τις τελευταίες στιγμές του στον απόλυτο φόβο, πανικό και τρόμο, τρομοκρατημένος από τις αμερικανικές δυνάμεις που έρχονταν εναντίον του

«Έφτασε στο τέλος του τούνελ ενώ τα σκυλιά μας τον κυνηγούσαν. Πυροδότησε το γιλέκο του και σκοτώθηκε ο ίδιος και τα τρία παιδιά του. Το πτώμα του διαμελίστηκε από τις εκρήξεις. Το τούνελ κατέρρευσε πάνω του», ανέφερε ακόμη ο Τραμπ.

Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κάνει πριν το διάγγελμά του μια αρκετά αινιγματική ανάρτηση στο Twitter για το γεγονός, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κάτι πολύ μεγάλο συνέβη μόλις».

Something very big has just happened!

