Τώρα ο Τραμπ απαντά για την G7 με δικές του φωτογραφίες. Φαίνεται πως το ενσταντανέ που τον δείχνει να είναι μόνος του εναντίον όλων και να τον “μαλώνει” η Μέρκελ εκνεύρισε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος απάντησε με μια σειρά από δικές του φωτογραφίες απ’ τη σύνοδο των G7.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να πείσει για τις υπέροχες σχέσεις που διατηρεί με τους υπόλοιπους ηγέτες, ανέβασε στο Twitter μερικές φωτογραφίες από την ίδια σκηνή, σε μια από τις οποίες φαίνεται η Γερμανίδα Καγκελάριος κι ο Καναδός Πρωθυπουργός να χαμογελούν, ενώ ο Τραμπ αγγίζει το χέρι της Μέρκελ.

Έχω υπέροχη σχέση με την Άνγκελα Μέρκελ της Γερμανίας, αλλά τα Fake News MME δείχνουν μόνον τις κακές φωτογραφίες (που υποδηλώνουν οργή) της διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας – όπου εγώ ζητώ να γίνουν πράγματα που κανένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ζητούσε

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement – where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018