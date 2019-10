Πριν από μερικές μέρες έγινε γνωστός ο θάνατος του αρχηγού της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι. Σ’ αυτή την επιδρομή υπήρχε ένα κρυφός πρωταγωνιστής που τώρα έγινε γνωστός και η φωτογραφία έχει γίνει viral: O σκύλος- ήρωας της αμερικανικής επιδρομής εναντίον του αρχηγού του ISIS.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία του σκύλου που συμμετείχει και παρείχε απίστευτες υπηρεσίες στην αμερικανική επιδρομή κατά του αρχηγού του ISIS. Το όνομά του παρέμεινε μυστικό για λόγους ασφαλείας, όπως εξήγησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού Μαρκ Μίλεϊ.

Ο σκύλος τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της εφόδου, ωστόσο, πλέον έχει αναρρώσει πλήρως.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού δεν έκανε γνωστό το όνομα του σκύλου, καθώς, όπως εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, «Δεν θα δώσουμε προς το παρόν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ούτε το όνομα του σκύλου για να προστατεύσουμε την ταυτότητά του».

Μερικές ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του σκύλου με τη γλώσσα έξω στο Twitter του κι έγραψε στη λεζάντα:

Αποχαρακτηρίσαμε μια φωτογραφία αυτού του υπέροχου σκύλου (το όνομα του δεν έχει αποχαρακτηριστεί), ο οποίος έκανε ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ για την αιχμαλώτιση και εξουδετέρωση του αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι

Η φωτογραφία που ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter του μετράει πλέον πάνω από 400 χιλιάδες likes.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019