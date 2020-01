Ο ΠΟΥ κήρυξε τον κοροναϊό παγκόσμια απειλή

Παγκόσμια απειλή ο κορναϊός, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί κρούσματα σε τουλάχιστον 18 χώρες. Όσα αναφέρει ο ΠΟΥ για τον κοροναϊό.

Ο ΠΟΥ για τον κοροναϊό συνιστά έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας την ώρα που τα κρούσματα διαρκώς αυξάνονται και εξαπλώνονται και σε άλλες χώρες.

Αναλυτικά, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, προέβη στη συγκεκριμένη ανακοίνωση αφού συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών. Τα κρούσματα της νέας επιδημίας που ξεκίνησε από την Κίνα, έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 18 χώρες καθιστώντας την πλέον, παγκόσμια απειλή.

Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι το ενδεχόμενο ο ιός να εξαπλωθεί σε χώρες τα συστήματα υγείας των οποίων είναι πιο αδύναμα (…). Δεν πρόκειται για μια ψήφο περιφρόνησης προς την Κίνα

.@WHO is working closely with all countries to control the new #coronavirus outbreak. Person-to-person transmission has been seen in at least 3 countries outside #China – Japan 🇯🇵 , Vietnam 🇻🇳 & Germany 🇩🇪 – and the cooperation and info-sharing has been very good.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 30, 2020