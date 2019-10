Ο πλανήτης Άρης κάποτε ήταν σαν τη Γη!

Ο πλανήτης Άρης μας έχει εντυπωσιάσει πολλές φορές με τη μορφολογία του, ενώ οι επιστήμονες δεν έχουν σταματήσει όλα αυτά τα χρόνια να τον μελετάνε για να δημιουργήσουν μια πιο σαφή εικόνα αυτού του συναρπαστικού πλανήτη.

Τώρα, αποκαλύφθηκε πως ο πλανήτης Άρης ήταν κάποτε σαν τη Γη! Είχε μεγάλα ποτάμια και κοιλάδες. Αυτό διαπιστώθηκε απ’ το σκάφος Mars Express του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον γειτονικό πλανήτη και τράβηξε νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από κοιλάδες του Άρη.

Σ’ αυτές τις κοιλάδες κάποτε, πριν τριάμισι έως τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, κυλούσαν μεγάλα ποτάμια.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογράφηση της περιοχής Nirgal Vallis, ενός αρχαίου συστήματος κοιλάδων που κάποτε ήταν γεμάτη τρεχούμενα νερά ποταμών. Στη δυτική πλευρά της περιοχής οι εικόνες δείχνουν πολλαπλά φαράγγια βάθους περίπου 200 μέτρων και πλάτους δύο χιλιομέτρων, με βυθό καλυμμένο σήμερα από αμμόλοφους.

