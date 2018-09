Ο Ορμπάν χάνει τους συμμάχους του και βγαίνει εκτός εαυτού

Μπαίνοντας στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου με φανερή καθυστέρηση, ενώ η συζήτηση είχε ήδη ξεκινήσει, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός πήρε τον λόγο και κατηγόρησε ευθέως το Ευρωκοινοβούλιο για «επίθεση εναντίον της χριστιανικής χώρας του». Οι νέες δηλώσεις Ορμπάν για το μεταναστευτικό καταφέρνουν απλά το να χάνει ακόμα περισσότερους απ’ τους ήδη λίγους συμμάχους που έχει.

Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο θα αποφασίσει για τη διαγραφή του.

Το ΕΛΚ του δείχνει ξεκάθαρα την πόρτα της εξόδου, όμως, εκείνος συνεχίζει να επιμένει στην αντιμεταναστευτική πολιτική του.

«Δεν θα υποκύψουμε στον εκβιασμό των δυνάμεων που υποστηρίζουν τους μετανάστες εναντίον της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία θα υπερασπιστεί τα σύνορά της, θα σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και θα υπεραμυνθεί των δικαιωμάτων της», συμπλήρωσε στην ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, προκαλώντας ακόμα περισσότερες αντιδράσεις.

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter τάχθηκε υπέρ της έκθεσης Sargentini, βάσει της οποίας η Κυβέρνηση Ορμπάν παραβιάζει το δίκαιο και τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ της έκθεσης Sargentini, καλώντας το Συμβούλιο να προχωρήσει σύμφωνα με το άρθρο 7 κατά της Ουγγαρίας. Δεν μπορούμε και δεν θα συμβιβαστούμε σε θέματα που σχετίζονται με τις βασικές μας δημοκρατικές αξίες και αρχές

Nea Demokratia will vote in favor of the Sargentini Report, inviting the Council to proceed according to Article 7 against #Hungary. We cannot and will not compromise on issues that relate to our core democratic values and principles. #epp #EPlenary

