Ο Νίκος Γκάλης κι επίσημα ο πρώτος Έλληνας στο Hall of Fame | Video

Ένα παιδικό όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ τους παλιούς συμπαίκτες μου στο Σίτον Χολ, που είναι σαν αδέλφια για εμένα. Παίζοντας στο Σίτον Χολ, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα έπαιζα στην Ελλάδα, την πατρίδα των γονιών μου. Γιατί, το όνειρό μου- όπως κάθε μπασκετμπολίστα- ήταν να παίξω στο ΝΒΑ. Η αλήθεια είναι ότι επιλέχθηκα από τους Σέλτικς μαζί με τον σπουδαίο Λάρι Μπερντ. Αλλά είχα προτάσεις από την Ελλάδα, που δεν είχα επισκεφθεί μέχρι τότε. Μέχρι τότε δεν ήξερα ότι υπήρχε μπάσκετ στην Ελλάδα. Προερχόμουν από φτωχή οικογένεια, οι προσφορές ήταν γενναιόδωρες. Πήρα την απόφασή μου που δεν θα μετανιώσω ποτέ. Μόλις έφτασα στην Ελλάδα, αγάπησα τη χώρα και τους συμπατριώτες μου

Ο Νίκος Γκάλης συνέχισε, αναφερόμενος στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1987: «Όλο το έθνος βγήκε στους δρόμους, το μπάσκετ έγινε εθνικό άθλημα και από τότε η Ελλάδα θεωρείται από τις κορυφαίες χώρες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Από τότε, σε κάθε αυλή σπιτιού και σχολείου τοποθετήθηκε μια μπασκέτα».

Το θέμα, όμως, για τον Γκάλη δεν είναι η κατάκτηση τίτλων, «αλλά και άλλο πιο σημαντικό που θα σας αποκαλύψω σήμερα. Μια μέρα περπατούσα στη Θεσσαλονίκη και μία κυρία που δεν ήξερα με πλησίασε. Νόμιζα ότι ήθελε μια αναμνηστική φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο, ως συνήθως. Με αγκάλιασε και μου είπε «Νίκο, θέλω να σ’ ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Μου έδωσες το μεγαλύτερο δώρο, γιατί έσωσες τον γιο μου». Μου εξήγησε ότι ο γιος της ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά, αλλά το ξεπέρασε όταν βρήκε το νόημα της ζωής στο μπάσκετ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία ένας αθλητής».

Αυτή ήταν η ιστορία του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα που συγκίνησε το κοινό, το οποίο σηκώθηκε και χειροκροτούσε.

Φυσικά, ο Νίκος Γκάλης ευχαρίστησε προπονητές και τους συμπαίκτες του στο Σίτον Χολ, στην Εθνική, τον Άρη και σημείωσε: «Η σύζυγός μου Ελένη, η κόρη μου Στέλλα κι εγώ είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτή την ιδιαίτερη στιγμή».

RESPECT.. Hopefully one day I can be on the same stage and have my name next to yours. #HOF #GOAT @NickGalis6 pic.twitter.com/RdTD5VCtHf

— GiannisAntetokounmpo (@Giannis_An34) September 9, 2017